Curier Județean

VIDEO | Interlopul Nelson Mondialu, dat pe spate de micii de Daia de la Piața Agroalimentară din Sebeș: ,,De fiecare dată plec de acolo cu zâmbetu’ pe buze”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

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Interlopul Nelson Mondialu, dat pe spate de micii de Daia de la Piața Agroalimentară din Sebeș: ,,De fiecare dată plec de acolo cu zâmbetu’ pe buze” 

Interlopul Nelson Mondialu, figura controversată și populară pe rețelele sociale, a publicat un videoclip pe pagina sa de Facebook în care laudă micii de Daia de la Piața Agroalimentară din Sebeș. 

Mai exact, clujeanul spune că de fiecare dată când trece prin Sebeș se oprește la Piața Agroalimentară pentru a mânca micii de Daia care sunt ,,extrem de gustoși și suculenți”. Nelson Mondialu a scris că de fiecare dată pleacă cu zâmbetul pe buze și că oamenii din Sebeș sunt ,,de nota zece, primitori și respectuoși”. 

Nelson Mondialul despre micii de Daia: ,,Sunt extrem de gustoși și suculenți, făcuți exact cum îmi plac mie”

Mesajul integral publicat de Nelson Mondialul este următorul: 

,,De fiecare dată când trec prin Sebeș, mă opresc la Piața Agroalimentară din Sebeș. E o oprire obligatorie pentru mine. Mici de la Piața Agroalimentară din Sebeș… Micii de Daia sunt extrem de gustoși și suculenți, făcuți exact cum îmi plac mie, cu pâine de casă și muștar. De fiecare dată plec de acolo cu zâmbetu’ pe buze și, de multe ori, îmi iau și la pachet pentru acasă.

Oamenii de acolo sunt de nota zece, primitori și respectuoși, mereu bucuroși să stea de vorbă și să facă poze împreună. Dacă ajungeți prin zonă, opriți-vă la Piața Agroalimentară din Sebeș. Sunt convins că veți pleca mulțumiți!”, a scris Nelson Mondialu pe pagina sa de Facebook.

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