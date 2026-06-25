Ştirea zilei

VIDEO | Întâlnire pe tema legislației rutiere la Teiuș, după ce doi vârstnici de 77 și 80 de ani s-au ciocnit cu triciclurile. Momentul impactului, filmat

Bogdan Ilea

Publicat

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Întâlnire pe tema legislației rutiere la Teiuș, după ce doi vârstnici de 77 și 80 de ani s-au ciocnit cu triciclurile. Momentul impactului, filmat

Doi vârstnici de 77 și 80 de ani, din Teiuș, au ajuns cu leziuni la spital după ce s-au ciocnit cu două tricicluri electrice, în urma unui accident rutier petrecut la data de 21 iunie 2026. Primăria Teiuș a anunțat primele măsuri.

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Administrația locală din oraș a decis să organizeze, miercuri, 1 iulie 2026, ora 9:00, la Casa de Cultură din Teiuș, o întâlnire pe probleme legate de legislația rutieră, conduita preventivă, comportament în trafic, consecințe ale nerespectării regulilor de circulație.

Mesajul integral publicat de Primăria Teiuș este următorul: 

,,În atenția deținătorilor și utilizatorilor de vehicule electrice: (mopede, tricicluri, cvadricicluri, biciclete și trotinete electrice)

Pornind de la nevoia desfășurării unui trafic sigur în orașul nostru, fără evenimente nedorite, care să pună în pericol viața și siguranța concetățenilor nostri, vă invităm miercuri, 1 iulie 2026, ora 9:00, la Casa de Cultură a orașului nostru, sala mare, la o întâlnire pe probleme legate de legislația rutieră, conduita preventivă, comportament în trafic, consecințe ale nerespectării regulilor de circulație!

La întâlnire vom beneficia de prezența reprezentanților Poliției orașului Teiuș, Poliției Locale Teiuș și ai administrației locale teiușene, împreună cu care vom dezbate probleme importante legate de utilizarea în trafic a mijloacelor de transport pe care le dețineți.”, se arată într-un mesaj publicat de Primăria Teiuș.

Ce spune Poliția Alba despre incident: 

Potrivit IPJ Alba, la data de 21 iunie 2026, în jurul orei 12.12, Poliția Orașului Teiuș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Decebal din oraș, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat faptul că un bărbat, în vârstă de 77 de ani, din orașul Teiuș, în timp ce se deplasa cu un triciclu electric, pe strada Decebal, s-ar fi angajat în depășirea unui triciclu condus de către un bărbat, în vârstă de 80 de ani, din orașul Teiuș, care ar fi virat la stânga, fără a se asigura, intrând în coliziune cu acesta.

În urma evenimentului rutier, cei doi bărbați au suferit leziuni corporale, fiind transportați la spital pentru a le fi acordate îngrijiri medicale.

De asemenea, aceștia au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

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