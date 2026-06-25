VIDEO | Primarul Gabriel Pleșa ar fi refuzat să semneze procesul-verbal: „I-a trimis pe domnii executori la plimbare, să înregistreze la registratură”

Primarul Gabriel Pleșa ar fi refuzat să semneze procesul-verbal: „I-a trimis pe domnii executori la plimbare, să înregistreze la registratură”

Avocata STP, Liliana Jurj, a oferit primele declarații după ce Societatea de Transport Public Alba Iulia a câștigat prima bătălie în războiul cu administrația locală. Instituția are conturile blocate și este executată silit pentru suma de peste 13 milioane lei din facturi restante.

,,I-a trimis pe domnii executori la plimbare, să înregistreze la registratură”

Astfel, avocata Liliana Jurj a vorbit despre situația actuală, precizând că executorii judecătorești au înregistrat somația de plată la registratură, deoarece conducătorii Primăriei nu au fost de acord cu semnarea procesului verbal:

,,I-a trimis pe domnii executori la plimbare, să înregistreze la registratură, că el nu semnează. El nu este conducătorul instituției numai când refuză să semneze și numai când spune că n-are datorii la STP. Deci conducătorii Primăriei Alba Iulia au refuzat să semneze.

Desigur, nu-i cunosc, au mai fost domnul Buta, purtător de cuvânt, am înțeles că este, și încă un domn care nu știu cine a fost, că nu-l cunosc, la discuții. Foarte arogant, acel domn ne-a spus că la registratură, că e sub demnitatea lui să semneze. La registratură după ce a fost adusă la cunoștința edilului-șef, verbal și, evident, executorii au dorit încheierea unui proces-verbal, dar s-a spus că refuză semnarea lui.”, a explicat Liliana Jurj, avocata STP.

Reamintim că, judecătoria Alba Iulia a admis joi, 25 iunie 2026, și a încuviințat executarea silită, prin toate modalitățile de executare prevăzute de lege, simultan sau succesiv, pentru realizarea dreptului rezultat din titlul executoriu, respectiv pentru suma de 13.213.536,13 Lei, reprezentând Facturi pentru serviciul public de transport local de persoane emise în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane pe aria teritorială de competență a Asociație Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia, actualizarea creanțelor cu indicele de inflație, calculate de la data scadenței fiecărei facturi, până la data plății efective, aplicarea dobânzii legale penalizatoare, calculate de la data scadenței flecarei facturi, până la data plății efective, precum și a cheltuielilor de executare.

Decizia a fost pronunțată miercuri, fără cale de atac.

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