VIDEO. Întâlnire la Instituția Prefectului Alba cu primari și directori din localitățile unde există încă unități școlare cu deficiențe

Marți, 27 august 2019, la sediul Instuției Prefectului Alba a avut loc o întâlnire cu primarii și directorii de școli din localitățile unde există încă unități școlare cu deficiențe. Printre cei prezenți s-au numărat reprezentanți ai localităților Șibot, Săliștea, Vidra, Sohodol, Poiana vadului și Horea.

În urma întâlnirii, s-a concluzionat că probleme din aceste unități pot fi remediate, multe dintre ele se află în reabilitare și la începutul anului școlar ele vor fi corespunzătoare condițiilor igienico-sanitare pentru a primi copiii.

„Dacă acum trei ani aveam la nivelul județului aveam undeva la 120-130 de unități școlare neautorizate, la momentul de față mai există 10-12 unități școlare cu probleme, iar ca număr de copii, dacă în 2016 erau undeva la aproximativ 3.000 de elevi care activau în unități școlare neautorizate, acum numărul acestora este în jurul cifrei de 100, s-a redus considerabil.

Tocmai de aceea ne-am întâlnit acum, pentru a încerca să aducem numărul copiilor la zero sau spre zero, adică să nu mai existe în județul Alba copii care își desfășoara activitatea în unități care prezintă deficiențe sau care nu condiții corespunzătoare igienico-sanitare, a declarat Alexandru Sinea”, directorul DSP Alba.

“Am discutat despre problematica apărută înainte de începerea anului școlar. Am vrut să mă asigur că toate școlile din județul Alba au condiții bune de desfășurare a activității. Am găsit căteva probleme în anumite zone montane unde numărul de elevi a fost destul de mic, dar am găsit și soluții pentru a rezolva aceste probleme”, a precizat Prefectul județului Alba, Hălălai Dănuț-Emil.