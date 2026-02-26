VIDEO | Infractor din Alba, prins la Cluj! Bărbatul era dat în urmărire naționlă și avea ceasuri de 10.000 de euro la el
Infractor din Alba, prins la Cluj! Bărbatul era dat în urmărire naționlă și avea ceasuri de 10.000 de euro la el
Un bărbat în vârstă de 49 de ani, din județul Alba, urmărit la nivel național pentru furt, a fost depistat joi, 25 februarie, de polițiștii din Cluj.
În urma verificărilor, asupra acestuia au fost descoperite două ceasuri de colecție, a căror valoare depășește 10.000 de euro. Anchetatorii suspectează că bunurile ar proveni dintr-un furt comis în municipiul Sighetu Marmației.
,,În fapt, Judecătoria Alba a emis un mandat de arestare preventivă, în luna octombrie a anului 2024, față de bărbatul în cauză, pentru săvârșirea infracțiunii de furt.
În urma depistării, asupra bărbatului au fost identificate două ceasuri de colecție, în valoare de peste 10.000 de euro, bunuri susceptibile a proveni din săvârșirea infracțiunii de furt comise în municipiul Sighetu Marmației, de unde au fost sustrase mai multe bunuri de valoare”, trasmite IPJ Cluj.
În cauză, se efectuează cercetări, cazul fiind gestionat de Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
28 februarie 2026 | Comemorarea a 241 de ani de la Martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan, la Alba Iulia: Slujbă religioasă și depuneri de coroane și jerbe. PROGRAM
28 februarie 2026 | Comemorarea a 241 de ani de la Martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan, la Alba Iulia: Slujbă religioasă și depuneri de coroane și jerbe. PROGRAM Sâmbătă, 28 februarie 2026, la Alba Iulia va avea loc comemorarea a 241 de ani de la Martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan, la Obeliscul lui […]
Bărbat de 49 de ani din Teiuș, cu mandat de executare, REȚINUT și dus în Penitenciarul Aiud: 1 an și 5 luni după gratii pentru conducere sub influență
Bărbat de 49 de ani din Teiuș, cu mandat de executare, REȚINUT și dus în Penitenciarul Aiud: 1 an și 5 luni după gratii pentru conducere sub influență Un bărbat de 49 de ani, din Teiuș, a fost reținut de polițiști după ce pe numele său a fost emis un mandat de executare a pedepsei […]
Bărbat din Vințu de Jos, REȚINUT de polițiști: A fost prins la volan fără permis de conducere și cu numerele provizorii expirate
Bărbat din Vințu de Jos, REȚINUT de polițiști: A fost prins la volan fără permis de conducere și cu numerele provizorii expirate Un bărbat de 54 de ani, din Vințu de Jos, a ajuns în arest pentru 24 de ore după ce a fost oprit în trafic de polițiști, pe o stradă din localitate. Oamenii […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | Doi bărbați, de 51 și 43 de ani, au beneficiat în România de transplanturi renale cu organe oferite de Bulgaria
Doi bărbați, de 51 și 43 de ani, au beneficiat în România de transplanturi renale cu organe oferite de Bulgaria...
Înscriere în clasa pregătitoare 2026: CALENDARUL pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2026-2027 a fost aprobat
CALENDARUL pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2026-2027, aprobat Calendarul pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în...
Știrea Zilei
FOTO | Primarul dintr-o comună din Alba a cerut întreruperea furnizării energiei electrice pentru utilitățile de pe raza localității: „Nu mai avem resurse financiare, pentru că încasările la buget sunt blocate din cauza neaprobării taxelor și impozitelor locale”
Primarul dintr-o comună din Alba a cerut întreruperea furnizării energiei electrice pentru utilitățile de pe raza localității Primarul comunei Almașu...
VIDEO | Gara din Teiuș, una din cele mai frumoase din țară, dar și martoră la evenimente importante din istorie, va fi readusă la gloria de odinioară, printr-o investiție de peste 16 milioane de lei
Gara din Teiuș, una din cele mai frumoase din țară, dar și martoră la evenimente importante din istorie, va fi...
Curier Județean
VIDEO | Infractor din Alba, prins la Cluj! Bărbatul era dat în urmărire naționlă și avea ceasuri de 10.000 de euro la el
Infractor din Alba, prins la Cluj! Bărbatul era dat în urmărire naționlă și avea ceasuri de 10.000 de euro la...
28 februarie 2026 | Comemorarea a 241 de ani de la Martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan, la Alba Iulia: Slujbă religioasă și depuneri de coroane și jerbe. PROGRAM
28 februarie 2026 | Comemorarea a 241 de ani de la Martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan, la Alba Iulia:...
Politică Administrație
Marius Hațegan: „PNL trebuie să rupă DEFINITIV coabitarea cu PSD. Impostura psd-iștilor nu mai are margini!”
Marius Hațegan: „PNL trebuie să rupă DEFINITIV coabitarea cu PSD. Impostura psd-iștilor nu mai are margini!” „PNL trebuie să rupă...
FOTO | Lucrări în desfășurare pe mai multe străzi din Teiuș: Unde se acționează
Lucrări în desfășurare pe mai multe străzi din Teiuș: Unde se acționează În această perioadă sunt în desfășurare lucrări pe...
Opinii Comentarii
26 februarie: Adoptarea de către Parlamentul României, cu unanimitate de voturi, a legii de aderare la NATO
26 februarie: Adoptarea de către Parlamentul României, cu unanimitate de voturi, a legii de aderare la NATO Imediat după Revoluţie,...
24 februarie: Dragobetele – ziua tradiţională a iubirii la români
24 februarie: Dragobetele – ziua tradiţională a iubirii la români Dragobetele, sărbătoare populară autohtonă, specifică îndeosebi zonei de sud a...