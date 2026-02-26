VIDEO | Infractor din Alba, prins la Cluj! Bărbatul era dat în urmărire naționlă și avea ceasuri de 10.000 de euro la el

Infractor din Alba, prins la Cluj! Bărbatul era dat în urmărire naționlă și avea ceasuri de 10.000 de euro la el

Un bărbat în vârstă de 49 de ani, din județul Alba, urmărit la nivel național pentru furt, a fost depistat joi, 25 februarie, de polițiștii din Cluj.

În urma verificărilor, asupra acestuia au fost descoperite două ceasuri de colecție, a căror valoare depășește 10.000 de euro. Anchetatorii suspectează că bunurile ar proveni dintr-un furt comis în municipiul Sighetu Marmației.

,,În fapt, Judecătoria Alba a emis un mandat de arestare preventivă, în luna octombrie a anului 2024, față de bărbatul în cauză, pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

În urma depistării, asupra bărbatului au fost identificate două ceasuri de colecție, în valoare de peste 10.000 de euro, bunuri susceptibile a proveni din săvârșirea infracțiunii de furt comise în municipiul Sighetu Marmației, de unde au fost sustrase mai multe bunuri de valoare”, trasmite IPJ Cluj.

În cauză, se efectuează cercetări, cazul fiind gestionat de Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI