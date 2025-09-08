Rămâi conectat

VIDEO | Început de an școlar cu emoții la cote înalte pentru micuții de la Grădinița cu P.P. nr.9 din Alba Iulia

Lucian Daramus

Publicat

acum 2 ore

în

De

Început de an școlar cu emoții la cote înalte pentru micuții de la Grădinița cu P.P. nr.9 din Alba Iulia

Noul an școlar a început, luni, 8 septembrie 2025, și la Grădinița cu Program Prelungit nr. 9, de pe strada Vasile Goldiș din Alba Iulia. 

Micuții au fost încercați de mari emoții.

Părinții și bunicii acestora s-au străduit din răsputeri să le atenueze, iar ulterior această misiune specială a fost preluată de educatoare, nerăbdătoare să-i întâmpine pe prichindei.

A fost o zi cu uriașă însemnătate mai cu seamă pentru copilașii care au pășit pentru prima dată în moderna Grădiniță cu P.P. nr. 9 din Alba Iulia.

Începerea efectivă a noului an școlar la această unitate a fost precedată de o festivitate care a inclus și un moment religios.

„E un început de an școlar în care ne dorim cu toții sănătoși și mai ales fericiți. Mă gândesc în primul rând la copilași”, le-a spus între altele, celor prezenți la festivitate directoarea grădiniței, Geta Maria Mariș.

