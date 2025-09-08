VIDEO | Început de an școlar cu emoții la cote înalte pentru micuții de la Grădinița cu P.P. nr.9 din Alba Iulia

Început de an școlar cu emoții la cote înalte pentru micuții de la Grădinița cu P.P. nr.9 din Alba Iulia

Noul an școlar a început, luni, 8 septembrie 2025, și la Grădinița cu Program Prelungit nr. 9, de pe strada Vasile Goldiș din Alba Iulia.

Micuții au fost încercați de mari emoții.

Părinții și bunicii acestora s-au străduit din răsputeri să le atenueze, iar ulterior această misiune specială a fost preluată de educatoare, nerăbdătoare să-i întâmpine pe prichindei.

A fost o zi cu uriașă însemnătate mai cu seamă pentru copilașii care au pășit pentru prima dată în moderna Grădiniță cu P.P. nr. 9 din Alba Iulia.

Începerea efectivă a noului an școlar la această unitate a fost precedată de o festivitate care a inclus și un moment religios.

„E un început de an școlar în care ne dorim cu toții sănătoși și mai ales fericiți. Mă gândesc în primul rând la copilași”, le-a spus între altele, celor prezenți la festivitate directoarea grădiniței, Geta Maria Mariș.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI