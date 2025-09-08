VIDEO | Început de an școlar cu emoții la cote înalte pentru micuții de la Grădinița cu P.P. nr.9 din Alba Iulia
Început de an școlar cu emoții la cote înalte pentru micuții de la Grădinița cu P.P. nr.9 din Alba Iulia
Noul an școlar a început, luni, 8 septembrie 2025, și la Grădinița cu Program Prelungit nr. 9, de pe strada Vasile Goldiș din Alba Iulia.
Micuții au fost încercați de mari emoții.
Părinții și bunicii acestora s-au străduit din răsputeri să le atenueze, iar ulterior această misiune specială a fost preluată de educatoare, nerăbdătoare să-i întâmpine pe prichindei.
A fost o zi cu uriașă însemnătate mai cu seamă pentru copilașii care au pășit pentru prima dată în moderna Grădiniță cu P.P. nr. 9 din Alba Iulia.
Începerea efectivă a noului an școlar la această unitate a fost precedată de o festivitate care a inclus și un moment religios.
„E un început de an școlar în care ne dorim cu toții sănătoși și mai ales fericiți. Mă gândesc în primul rând la copilași”, le-a spus între altele, celor prezenți la festivitate directoarea grădiniței, Geta Maria Mariș.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Bărbat de 39 de ani, din Alba Iulia, REȚINUT pentru furt calificat: A sustras și ulterior a vândut o bicicletă
Bărbat de 39 de ani, din Alba Iulia, REȚINUT pentru furt calificat Un bărbat din Alba Iulia a fost reținut de oamenii legii pentru furt calificat. Citește și: Tânără de 22 de ani, din Sebeș, cercetată pentru FURT: A sustras o bicicletă pentru copii dintr-un magazin din Teiuș Potrivit IPJ Alba, la data de 7 […]
FOTO | Cum s-a produs accidentul rutier de la intersecția străzilor Avram Iancu și Nicolae Bălcescu din Aiud: 2 persoane, rănite
Cum s-a produs accidentul rutier de la intersecția străzilor Avram Iancu și Nicolae Bălcescu din Aiud: 2 persoane, rănite Duminică, 7 septembrie 2025, în jurul orei 11.20, polițiștii rutieri din Aiud au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Nicolae Bălcescu din municipiul Aiud, a avut loc un eveniment rutier. […]
VIDEO | Tânăr din Șona, reținut după ce și-a agresat concubina din Blaj: Polițiștii au emis ordin de protecție provizoriu
VIDEO | Tânăr de 27 de ani din Șona, reținut după ce și-a agresat concubina din Blaj: Polițiștii au emis ordin de protecție provizoriu Polițiștii din Jidvei au reținut un bărbat de 27 de ani, din Șona, cercetat pentru violență în familie, după ce, pe fondul consumului de alcool, ar fi agresat-o fizic pe concubina […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Învățătorii, luați prin surprindere: Două ore remediale obligatorii pe săptămână, anunțate cu doar câteva zile înainte de începerea școlii
Învățătorii, luați complet prin surprindere: Două ore remediale obligatorii pe săptămână, anunțate cu doar câteva zile înainte de începerea școlii...
8-9 septembrie 2025 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe: Anunțul hidrologilor
COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele...
Știrea Zilei
VIDEO | PRĂPĂD la Mogoș: A plouat torențial cu gheață. Care au fost zonele afectate
PRĂPĂD la Mogoș: A plouat torențial cu gheață Fenomene meteo extreme s-au produs, în după amiaza zilei de luni, 8...
VIDEO | PROTEST al sindicatelor FSIE din Educație în fața Prefecturii Alba: „STOP măsurilor de austeritate! NU comasării unităților de învățământ!”
PROTEST al sindicatelor FSIE din Educație în fața Prefecturii Alba: „STOP măsurilor de austeritate!” Angajații din învățământ din județul Alba...
Curier Județean
VIDEO | Început de an școlar cu emoții la cote înalte pentru micuții de la Grădinița cu P.P. nr.9 din Alba Iulia
Început de an școlar cu emoții la cote înalte pentru micuții de la Grădinița cu P.P. nr.9 din Alba Iulia...
Bărbat de 39 de ani, din Alba Iulia, REȚINUT pentru furt calificat: A sustras și ulterior a vândut o bicicletă
Bărbat de 39 de ani, din Alba Iulia, REȚINUT pentru furt calificat Un bărbat din Alba Iulia a fost reținut...
Politică Administrație
Cereri pentru închirierea de locuințe ANL la Sebeș: Dosarele trebuie actualizate până în 19 septembrie 2025
Cereri pentru închirierea de locuințe ANL la Sebeș: Dosarele trebuie actualizate Primăria Municipiul Sebeș aduce la cunoștință persoanelor care au...
FOTO | Lucrări de renovare pe ultima sută de metri la etajele I și II ale Liceului Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș
Lucrări de renovare pe ultima sută de metri la Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna...
Opinii Comentarii
Sfânta Maria Mică 2025: Ce nume sunt sărbatorite în 8 septembrie, de Nașterea Maicii Domnului
Sfânta Maria Mică 2025: Ce nume sunt sărbătorite în 8 septembrie, de Nașterea Maicii Domnului. Nume derivate sărbătorite de Sf...
Obiceiuri și tradiții de Sfânta Maria Mică – Nașterea Maicii Domnului, prima sărbătoare din cursul anului bisericesc
Obiceiuri și tradiții de Sfânta Maria Mică – Nașterea Maicii Domnului sau Sfânta Marie Mică în limbaj popular, prima sărbătoare...