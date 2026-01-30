VIDEO | INCENDIU pe DN1, aproape de intrarea pe autostrada A10: O mașină arde ca o torță. O femeie care a suferit un atac de panică, asistată medical
Pompierii din Aiud intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la intrare pe A10. Flăcările se manifestă la o mașină, cu ardere generalizată la întreg autoturismul.
O femeie care a sufeirt un atac de panică este asistată medical în aceste momente de către salvatori.
Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism la intrare pe autosrada A10.
Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă.
UPDATE 11:55
Incendiul se manifestă cu ardere generalizată la întreg autoturismul.
Se intervine pentru stingerea în totalitate a incendiului.
De asemenea, o persoana de sex feminin (conducator auto), cu atac de panică este asistata medical de care ambulanța SMURD, la locul producerii incendiului.
