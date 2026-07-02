8-9 iulie 2026 | Cei mai puternici pompieri din România vin la Alba Iulia! Spectacolul forței în Cetatea Alba Carolina
Cei mai puternici pompieri din România vin la Alba Iulia! Spectacolul forței în Cetatea Alba Carolina
Pe 8 și 9 iulie 2026, Șanțurile Cetății (Piața Toboșarului) devin, între orele 8.30 și 19.00, ,,arena” celor mai puternici pompieri din țară!
„Peste 80 de pompieri din toată țara se vor bate la secundă în probe care îți vor tăia răsuflarea.
Echipament complet, zeci de kilograme de tras, obstacole și dorința de a câștiga titlul de „Cel mai puternic pompier”.
De ce să vii?
*Este o ocazie unică de a vedea ce înseamnă antrenamentul din spatele fiecărei vieți salvate.
*Poți interacționa direct cu salvatorii care sunt mereu la datorie.
Nu este doar o competiție, este demonstrația supremă de curaj, disciplină și sacrificiu. Vino cu prietenii și familia să-i vezi la treabă pe cei care luptă cu focul atunci când toți ceilalți nu mai au nicio speranță și să strigăm împreună: „Hai, pompierii!””, au precizat reprezenentanții Inspectoratului de Urgență „Unirea” al Județului Alba.
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