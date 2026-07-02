Actualitate

8-9 iulie 2026 | Cei mai puternici pompieri din România vin la Alba Iulia! Spectacolul forței în Cetatea Alba Carolina

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Cei mai puternici pompieri din România vin la Alba Iulia! Spectacolul forței în Cetatea Alba Carolina

Pe 8 și 9 iulie 2026, Șanțurile Cetății (Piața Toboșarului) devin, între orele 8.30 și 19.00, ,,arena” celor mai puternici pompieri din țară!

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„Peste 80 de pompieri din toată țara se vor bate la secundă în probe care îți vor tăia răsuflarea.

Echipament complet, zeci de kilograme de tras, obstacole și dorința de a câștiga titlul de „Cel mai puternic pompier”.

De ce să vii?

*Este o ocazie unică de a vedea ce înseamnă antrenamentul din spatele fiecărei vieți salvate.

*Poți interacționa direct cu salvatorii care sunt mereu la datorie.

Nu este doar o competiție, este demonstrația supremă de curaj, disciplină și sacrificiu. Vino cu prietenii și familia să-i vezi la treabă pe cei care luptă cu focul atunci când toți ceilalți nu mai au nicio speranță și să strigăm împreună: „Hai, pompierii!””, au precizat reprezenentanții Inspectoratului de Urgență „Unirea” al Județului Alba.

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