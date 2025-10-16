VIDEO | Încă un sector din Transalpina, închis temporar: Pericol de avalanșe și căderi de stânci

Încă un sector din Transalpina se închide! Vremea rea lovește din nou șoseaua montană

Condițiile meteorologice extreme determină extinderea restricțiilor de circulație pe Transalpina (DN67C). Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că, din cauza fenomenelor meteo periculoase ( viscol, avalanșe, căderi de stânci, alunecări de teren și polei) circulația rutieră este închisă pe un nou sector de drum, între Obârșia Lotrului (km 59+800) și Curpăt (km 79+200).

„Din cauza condițiilor meteorologice ce pun în pericol siguranța participanților la trafic (viscol, avalanșe, căderi de stânci, alunecări de teren, polei etc.) se extinde sectorul închis circulației rutiere de pe Transalpina (DN67C), între Obârșia Lotrului (km 59+800) și Curpăt (km 79+200).” – au transmis reprezentanții CNAIR.

Reprezentanții companiei au reamintit, de asemenea, că tronsonul dintre Rânca și Obârșia Lotrului este deja închis circulației rutiere încă din 30 septembrie 2025.

„Subliniem faptul că această măsură de închidere a fost luată pentru siguranța conducătorilor auto, conform Normativului privind circulația rutieră pe drumurile montane, cu indicativul AND 615-2020”, au precizat oficialii CNAIR.

Sursa: Facebook – Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere

