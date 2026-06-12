FOTO | Absolvent de la Colegiul Militar din Alba Iulia, care studiază la Academia Navală a Statelor Unite ale Americii, exemplu de succes pentru generațiile viitoare: Le-a împărtășit elevilor mai mici parcursul său academic și experiențele de peste ocean

Absolvent de la Colegiul Militar din Alba Iulia, care studiază la Academia Navală a Statelor Unite ale Americii, exemplu de succes pentru generațiile viitoare: Le-a împărtășit elevilor mai mici parcursul său academic și experiențele de peste ocean

Elevii l-au primit cu mare bucurie pe MIDN ENS Daniel Popa, absolvent al Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia Promoția 2023, care studiază în prezent la Academia Navală a Statelor Unite ale Americii.

Prezența lui în colegiul în care a început aventura spre cariera militară pe care și-o dorește a reprezentat o oportunitate valoroasă pentru elevii mai mici. Aceștia au avut ocazia să afle direct de la absolvent despre parcursul său academic, despre experiențele trăite în America și despre cât de important este să fii perseverent și să ai încredere în forțele proprii.

Daniel le-a vorbit elevilor despre procesul de admitere la prestigioasa academie militară americană, despre cum a fost adaptarea lui la un nou mediu cultural și academic, despre provocările pe care le-a întâlnit și despre satisfacțiile personale care au venit odată cu studierea la această academie. Interacțiunea cu colegii mai mici, așa cum i-a numit Daniel, a fost una deschisă, sincere și interesantă, iar experiențele împărtășite, sfaturile și răspunsurile pe care le-a oferit.

Daniel au reprezentat o sursă de inspirație pentru elevii mai mici. Aceștia au fost impresionați de parcursul educațional al absolventului, aflat nu de mult în locul lor și de disponibilitatea cu care le-a răspuns întrebărilor.

„Prezentarea absolventului Daniel Popa despre United States Naval Academy a fost, din punctul meu de vedere, una dintre cele mai valoroase prezentări la care am participat, pentru că ne-a expus, pe un ton extrem de prietenos, detalii atât despre activitatea din academie, dar și despre procesul de admitere. Apreciez și respect deschiderea pentru noi, răbdarea sa în a ne asculta curiozitățile și a vorbi în particular cu fiecare elev interesat, luându-și din timpul său”, a mărturisit elev caporal Radu Giurin.

Această întâlnire le-a confirmat încă o dată elevilor că munca, ambiția și dorința de a învăța și de autodepășire pot aduce numeroase oportunități. Suntem mândri de realizările absolvenților noștri și ne dorim ca poveștile lor de succes să motiveze viitoarele generații.

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