VIDEO | Inaugurarea Casei Memoriale „Camil Velican” din Alba Iulia cu ocazia festivităților de Ziua Națională a României: ,,Va fi și un muzeu și un loc de evenimente”

Inaugurarea Casei Memoriale „Camil Velican” din Alba Iulia cu ocazia festivităților de Ziua Națională a României: ,,Va fi și un muzeu și un loc de evenimente”

În data de 30 noiembrie urmează să fie inaugurată Casa Memorială „Camil Velican”, destinată în memoria primul primar român al orașului Alba Iulia.

Gabriel Pleșa a anunțat că, în contextul festivităților de Ziua Națională a României de la Alba Iulia, va avea loc un moment deosebit. Pe 30 noiembrie, în jurul orei 16:00, va fi deschisă oficial Casa Memorială „Camil Velican”.

,,Au fost eforturi și de cumpărare de la moștenitori acestei case și s-au făcut eforturi pentru că tot nu s-au obținut finanțări nici în anul centenar, nici mai târziu, din bugetul local. Eu zic că am restaurat-o și vă și invit să o vedeți. Va fi și o casă memorială și un muzeu, practic o instituției a primăriei în Alba Iulia din secolul trecut și până în actualitate și va fi și un loc de evenimente”, a precizat edilul din Alba Iulia.

Primarul a menționat că o mare parte din mobilierul original a fost adus de la Muzeul Național de Istorie a României, dar și elemente de mobilier original de la moștenitorii familiei Velican.

,,Până la urmă va fi o întoarcere în acea epocă, 107 ani, când în zilele premergătoare a Unirii, acolo Comitetul Național Român a făcut toate actele și acolo s-au sfătuit pe ce se va întâmpla data de 1 decembrie. Și mă mai bucur pentru un lucru”, a mai spus Gabriel Pleșa.

Astfel, potrivit edilului, nu există un moment mai oportun de a inaugura Casa Memorială „Camil Velican” decât de Ziua Națională a României.

Imobilul (Casa Memorială Camil Velican) a fost construit la începutul secolului XX și fără a excela printr-o valoare arhitecturală deosebită, casa are o valoare simbolică deoarece aici a locuit primul primar român al orașului Alba Iulia, Camil Velican.

