VIDEO | Imagini SPECTACULOASE pe autostrada A1 Sibiu-Piteşti: A început construcţia tunelului Boiţa-Cornetu, cel mai dificil tronson

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 minute

Imagini SPECTACULOASE pe autostrada A1 Sibiu-Piteşti: A început construcţia tunelului Boiţa-Cornetu, cel mai dificil tronson

Încep lucrările la cel mai dificil tronson al Autostrăzii Sibiu-Piteşti, mai exactla noul tunel de pe Secţiunea Boiţa-Cornetu, a anunţat, sâmbătă, 14 februarie 2026, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

„Încep lucrările la un nou tunel pe Secţiunea Boiţa-Cornetu (A1)! Am intrat într-o nouă etapă pe cel mai dificil tronson al Autostrăzii Sibiu-Piteşti. Chiar dacă suntem în plină iarnă, asocierea de constructori turci (Mapa-Cengiz) menţine un ritm de lucru susţinut, activând 24 de ore din 24 acolo unde frontul de lucru permite. Au început operaţiunile premergătoare pentru Tunelul Boiţa 1. Acesta este format din două galerii: 264 metri (galeria dreaptă) şi 247 metri (galeria stângă)”, a notat el pe pagina sa de Facebook, potrivit Agerpres.

Cristian Pistol a menţionat că este al doilea punct critic de pe această secţiune unde este „atacat muntele”.

„Progresul la zi pe Secţiunea 2 (31,33 km): Tunelul Robeşti: Avansăm constant! S-au excavat deja 332 metri din galeria stângă şi 351 metri din galeria dreaptă. Lucrările au început acum şi pe sensul dinspre Sibiu. Structurile majore prind contur: viaductul V01: 63%; viaductul V03: 62,82%; viaductul V02: 57,28%; viaductele V04 şi V05: 49,68%. Mobilizare: sunt în teren 311 muncitori şi 111 utilaje specializate. Stadiul fizic întregii secţiuni a ajuns a ajuns la 8,2%.

Ritmul va creşte exponenţial pe măsură ce vom elibera autorizaţiile de construire pentru restul sectoarelor, odată cu emiterea Acordului de Mediu Revizuit. Secţiunile 2 şi 3 reprezintă primul tronson de autostradă care va străpunge efectiv Carpaţii. La final, România va beneficia de o conexiune neîntreruptă pe Coridorul 4 Pan-european: aproximativ 850 km de drum de mare viteză de la Constanţa până la Nădlac.

Investim 4,25 miliarde (fără TVA) prin Programul Transport (#PT) pentru a transforma acest vis în realitate. Este o lucrare de o complexitate tehnică fără precedent, dar esenţială pentru viitorul economic al ţării”, a mai scris Cristian Pistol.

Anul trecut, autoritățile au precizat că se lucrează la aşternerea asfaltului pe mai multe sectoare ale autostrăzii, placa de suprabetonare a podului de la km 82+346 (au fost finalizate 11 din cele 12 poduri de pe traseu).

