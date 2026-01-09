VIDEO | Imagini spectaculoase de pe DN 67C – Transalpina: Cum se deszăpezește în condiții de viscol și vizibilitate aproape zero
Imagini spectaculoase de pe DN 67C – Transalpina: Cum se deszăpezește în condiții de viscol și vizibilitate aproape zero
Pe pagina de Facebook a DRDP Craiova a fost distribuit joi, 8 ianuarie 2026, imagini spectaculoase surprinse în timpul operațiunilor de deszăpezire din zona montană Rânca, care arată cantitățile mari de zăpadă, viscolul puternic și vizibilitatea extrem de redusă cu care se confruntă drumarii. Intervențiile au loc pe DN 67C – Transalpina, unul dintre cele mai afectate drumuri montane.
,,Asta este imaginea pe care o vede prin parbriz deserventul unei autofreze de mare capacitate, în timpul intervențiilor pe drumurile montane.
Imagini surprinse astăzi, 8.01.2026, pe DN 67C – Rânca.
Autofreza este un utilaj specializat pentru deszăpezire în condiții dificile, fiind capabilă să îndepărteze volume foarte mari de zăpadă, inclusiv zăpada întărită sau acumulările formate în urma viscolului. Aceasta funcționează prin frezarea zăpezii și evacuarea ei la distanță, în afara părții carosabile, prevenind astfel reîngustarea drumului.
Utilajul este folosit pentru:
-asigurarea gabaritului părții carosabile, prin îndepărtarea zăpezii împinse pe acostament de lamele de deszăpezire;
-intervenții în zone cu strat mare de zăpadă sau în sectoare puternic viscolite;
-traversarea și degajarea drumurilor montane închise temporar circulației pe perioada iernii, cum este DN 67C – Transalpina.
Aceste autofreze sunt proprietatea CNAIR, fiind parte din dotarea tehnică națională pentru deszăpezire.
Fiecare Direcție Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) are în administrare mai multe astfel de utilaje, care sunt mobilizate rapid, în funcție de necesități, în zonele cele mai afectate de condițiile meteo.
Prin utilizarea acestor echipamente de mare capacitate, CNAIR și DRDP-urile asigură intervenții eficiente în condiții extreme de iarnă, contribuind la menținerea siguranței rutiere și la protejarea infrastructurii naționale”, au transmis reprezentanții DRDP Craiova.
