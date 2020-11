VIDEO| Imagini inedite cu un maiestuos cerb carpatin, care își spală coarnele într-un „ochi de apă” dintr-o poieniță, în Parcul Natural Apuseni

Imagini inedite cu un cerb carpatin care își spală tacticos coarnele într-un „ochi de apă” au fost surprinse de o cameră a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, amplasată într-o pădure din Parcul Natural Apuseni, echipament care monitorizează animalele săbatice din rezervație.

Cerbul carpatin ( Cervus elaphus ) este cel mai mare ierbivor care traieste la noi. Masculul poate ajunge la o greutate de 300 kg iar ciutele la o greutate de 150kg. Longevitatea cerbului este apreciata ca fiind de aproximativ 20 de ani insa varsta apogeului si a maturitatii depline este undeva intre 12 si 14 ani.

Dupa nume am putea crede ca este un animal care traieste numai in zonele montane; nu este deloc asa. Cerbul este intalnit in interiorul arcului carpatic dar si in zonele impadurite de deal. Faptul ca vedem cerbul mai des la munte se datoreaza refugierii sale in zona montana in cautarea unor locuri mai linistite.