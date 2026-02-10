VIDEO | Ilie Bolojan: „În lipsa eficientizării administrației locale, se va ajunge la reducerea numărului de comune”

Ilie Bolojan: „În lipsa eficientizării administrației locale, se va ajunge la reducerea numărului de comune”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți, 10 februarie 2026, în debutul celei de-a 29-a sesiuni ordinare a Adunării Generale a Asociației Comunelor din Româniacă, în lipsa unor măsuri de eficientizare a administrației publice locale, se va ajunge la reducerea numărului de comune.

„Cred că anul trecut și anul acesta vor fi niște ani determinanți pentru administrația publică locală, pentru că avem două posibilități: să dovedim cu toții – și aici nu e o problemă a unui premier, ci a întregii administrații – că, în actualele structuri, putem fi mai performanți, mai eficienți și putem funcționa cu cheltuieli mai mici; sau, dacă nu vom reuși acest lucru, este doar o problemă de timp, până în 2028, până după alegerile care vor veni, când se va ajunge, într-o formă sau alta, la o reformă a administrației, ceea ce va însemna reducerea numărului de comune, fuziuni și așa mai departe.

Deci, ori lucrăm împreună să facem administrația mai eficientă în actualele cadre, ori este doar o problemă de timp până vom ajunge acolo”, a spus premierul, potrivit Agerpres.

Ilie Bolojan a subliniat că România se confruntă cu un deficit bugetar foarte mare, pe care Guvernul s-a angajat să îl corecteze.

„Capacitatea guvernelor de a crește transferurile către autoritățile locale este foarte scăzută, indiferent cine este premier și indiferent ce coaliție vom avea în România în anii următori. Asta pentru că suntem în situația în care, dacă facem niște comparații cu administrațiile din celelalte țări ale UE, trebuie să înțelegem că avem niște indicatori care, pentru orice om rațional, ar trebui să ne pună pe gânduri. În România, majoritatea sumelor pe care le folosește administrația locală provin din transferuri de la bugetul de stat. Este vorba de aproximativ 80%, față de ceea ce se întâmplă în UE, unde media este de aproximativ 50%”, a afirmat Ilie Bolojan.

Acesta a mai spus că, potrivit mediei la nivelul Uniunii Europene, cheltuielile cu salarizarea sunt acoperite din veniturile obținute prin taxele locale. În schimb, în România, veniturile din taxele locale acoperă doar un sfert din cheltuielile cu salarizarea.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

video: Guvernul României / Facebook

