UPDATE VIDEO | Hoții au dat atacul la automatele de cafea din Kaufland Cetate: S-au făcut ,,nevăzuți” cu banii furați. Sunt căutați de polițiștii din Alba Iulia

Hoții au dat atacul la automatele de cafea din Kaufland Cetate: S-au făcut ,,nevăzuți” cu banii furați. Sunt căutați de polițiștii din Alba Iulia

Automatele de cafea de la Kaufland Cetate au fost sparte în cursul nopții trecute, iar persoanele implicate au sustras banii proveniți din încasări.

Mai exact, în noaptea precedentă, persoane necunoscute au spart mai multe automate de cafea aflate în fața supermarketului menționat. În urma jafului, indivizii au furat aproximativ 1.600 de lei, potrivit unor surse Ziarul Unirea.

În prezent, polițiștii din Alba Iulia efectuează verificări pentru identificarea autorilor și pentru recuperarea prejudiciului.

,,Polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că persoane necunoscute ar fi forțat mai multe automate de cafea amplasate în fața unui supermarket. Ar fi fost sustrase sumele de bani provenite din încasări. Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Alba Iulia efectuează verificări în vederea identificării autorilor și pentru recuperarea prejudiciului”, a precizat IPJ Alba pentru Ziarul Unirea.

UPDATE – Au fost sparte și automate de cafea de la Kaufland Sebeș

Potrivit informațiilor Ziarul Unirea, un incident asemănător a avut loc și la supermarketul Kaufland din Sebeș. Poliția locală din oraș a confirmat că o sesizare cu privire la mai multe automate de cafea, care au fost sparte, a fost făcută în această dimineață.

,,Polițiștii din municipiul Sebeș efectuează verificări, în vederea identificării autorilor”, a transmis IPJ Alba pentru Ziarul Unirea.

