VIDEO | Halviță ca pe vremuri, produsă de un turtar din Alba: Secretul dulcelui lipicios preparat doar când vine frigul

Halviță ca pe vremuri, produsă de un turtar din Alba: Secretul dulcelui lipicios preparat doar când vine frigul

Mai știți halvița de pe vremuri? Cu siguranță toți ne amintim de bucățile dulci și lipicioase de halviță sau nuga din copilărie. Se găseau în cofetării, dar și la comercianții ambulanți din parcuri, piețe sau circuri. Era tăiată în cuburi sau fâșii mai lungi, avea miez moale și lipicios turnat între două foi de napolitană (foi Lica) și era ambalată în celofan.

Iancu Antonie sau Toni, din Alba Iulia, producător de turtă dulce și nu numai, reînvie odată cu sezonul rece gustul copilăriei cu o rețetă de halviță de casă, un desert delicios si reconfortant, perfect pentru momente dulci alături de cei dragi.

,,Este o halviță tăiată la fața locului, făcută dintr-un ceai numit Spumarise, care este înlocuitor la albuș de ou și cu sirop de miere de albine. În tot timpul anului se găsește nuga cu tot felul de semințe, de sâmburi, de nucă, de stafide, alune, etc. Dar asta o facem simplă, așa cum era de demult”, a declarat Toni pentru ziarulunirea.ro.

Este un tip de halviță care se face doar când este frig, iar produsul este natural și poate fi consumat și în timpul postului.

Toni și soția sa sunt a doua generație care face dulcele copilăriei, tradiția fiind preluată de la părinții bărbatului, și ei producători de turtă dulce. Cu toate că a avut ocazia să plece la muncă în alte țări, bărbatul a ales să rămână în România și să păstreze tradiția familiei.

Secretul turtarului din Alba Iulia este respectarea rețetei pentru a păstra gustul autentic și inconfundabil al turtelor, făcută în foc de cuptor pe lemne și cu foarte multă dragoste, după cum mărturisește comerciantul.

Din mâinile familiei ies turtele dulci, de la inimioare până la diferite forme de animăluțe care mai de care, mai amuzante și mai gustoase, dar și sortimente variate de nuga, acadele și halviță.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI