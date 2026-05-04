APIA: Creștere moderată a pieței autoturismelor noi în luna aprilie 2026. Care sunt principalele mărci şi modele preferate de români

Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România (APIA), pe baza datelor de înmatriculare publicate de DGPCI, anunță că luna aprilie a adus o creștere moderată a pieței autoturismelor noi, de 2,7%, dar și o accelerare puternică a electrificării, cu avansuri de peste 200% comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

De asemenea, s-a înregistrat o scădere cu peste 14% a numărului de maşini înmatriculate în primele patru luni din 2026 faţă de perioada similară din anul trecut, scrie News.

Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile din România anunţă că s-au înregistrat 10.112 înmatriculări de maşini în luna aprilie.

Analiza datelor arată că înmatriculările de autoturisme noi sunt în creştere cu +2.7% faţă de aprilie 2025, iar autoturismele electrificate înregistrează o creştere de +26.3% faţă de aprilie 2025.

,,Autoturismele pur electrice înregistrează o creştere de +205% faţă de aprilie 2025, ajungând la 639 unităţi. Este de menţionat ca totalul pieţei de autoturisme este în scădere cu -14.7%, în primele patru luni ale lui 2026, fată de aceeaşi perioadă a anului trecut”, precizează asociaţia.

Datele transmise de sursa citată arată că cele mai multe maşini înmatriculate au fost Dacia, cu peste 1.700 de bucăţi. Dintre modele, cele mai multe au fost Duster, cu peste 720 de bucăţi.

Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile este o organizaţie non-profit, o entitate reprezentativă în industria auto din România, înfiinţată în anul 1994, membră a Organizaţiei Mondiale a Constructorilor de Automobile – OICA, din 1996.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI