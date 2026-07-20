Video | Grevă de avertisment de două ore în spitalele din România: „Nu mai acceptăm promisiuni fără acoperire”. Federația SANITAS anunță continuarea acțiunilor sindicale

Grevă de avertisment de două ore în spitalele din România: „Nu mai acceptăm promisiuni fără acoperire”. Federația SANITAS anunță continuarea acțiunilor sindicale

Federația SANITAS a transmis, luni, 20 iulie 2026, un mesaj de mulțumire către membrii de sindicat și toți angajații din sănătate și asistență socială care au participat, între orele 9:00 și 11:00, la protestul de avertisment organizat la nivel național, subliniind că gestul acestora reprezintă mai mult decât o simplă întrerupere a activității.

„Pentru mulți dintre voi, asta a însemnat mai mult decât o simplă pauză de la sarcini – a însemnat CURAJ”, se arată în comunicarea publică a Federației SANITAS. Potrivit reprezentanților organizației sindicale, protestul a fost un semnal ferm transmis autorităților că „sistemul sanitar și cel de asistență socială din România nu mai pot fi construite pe spatele celor care le țin în picioare zi de zi”.

Liderii sindicali au evidențiat dificultatea deciziei de a opri activitatea chiar și pentru două ore, în contextul responsabilităților pe care personalul le are față de pacienți și beneficiari.

„Știm ce înseamnă să te oprești, chiar și pentru două ore, când pacienții și beneficiarii au nevoie de tine în fiecare clipă. Ați făcut-o oricum, pentru că ați înțeles că tăcerea nu ne-a adus niciodată dreptate – dar UNITATEA, da”, transmite conducerea federației.

Mesajul sindicaliștilor este că participarea la protest a demonstrat solidaritatea tuturor categoriilor profesionale din sistemul de sănătate și asistență socială – medici, asistenți medicali, infirmieri, îngrijitori, asistenți sociali, personal TESA și alți salariați din întreaga țară.

„Fiecare medic, asistent medical, infirmieră, îngrijitor, asistent social, personal TESA și coleg din toate colțurile țării care s-a alăturat astăzi acestui gest a trimis un mesaj clar celor care decid”, afirmă Federația SANITAS.

Organizația sindicală susține că revendicările rămân neschimbate și solicită autorităților măsuri concrete privind salarizarea personalului din cele două sisteme.

„Nu mai acceptăm promisiuni fără acoperire, nu mai acceptăm coeficienți greșiți, nu mai acceptăm sporuri neplătite”, avertizează federația, care cere „o valoare de referință corectă, clasificare corectă și sporuri plătite integral”.

În mesajul adresat participanților, conducerea SANITAS le mulțumește celor care au ales să fie prezenți la protest, apreciind că implicarea lor a fost un act de solidaritate și responsabilitate.

„Vă mulțumim din suflet. Nu pentru că era o obligație, ci pentru că ați ales, din nou, să stați alături de colegii voștri, chiar și atunci când ar fi fost mai simplu să nu o faceți”, se arată în comunicare.

Federația consideră că mobilizarea de astăzi reprezintă dovada forței organizației și a unității membrilor săi.

„Această forță colectivă este cea care ne-a adus până aici – și tot ea este cea care ne va duce mai departe”, transmite conducerea sindicală.

Totodată, reprezentanții SANITAS anunță că greva de avertisment nu reprezintă finalul acțiunilor sindicale, ci doar o etapă din calendarul stabilit.

„Lupta noastră continuă. Calendarul de acțiuni rămâne ferm, iar următorii pași vor fi la fel de hotărâți”, avertizează federația, făcând un nou apel la solidaritate: „Vă rugăm să rămâneți UNIȚI – fiecare voce contează, fiecare prezență contează. Împreună, suntem Federația SANITAS”.

sursa foto-video: Federația SANITAS din România