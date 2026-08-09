Cum arată în detaliu programul transportului public „temporar” din Alba Iulia: Oarda și Pâclișa, acoperite mai mult pe hârtie

Programul de transport public temporar aprobat ca măsură de urgență pentru Alba Iulia ridică semne de întrebare în privința deservirii cartierelor Oarda și Partoș. În timp ce liniile principale 103 și 104 păstrează un număr cât de cât acceptabil de curse pe parcursul zilei (50% din câte erau în momentul întreruperii transportului de către STP Alba Iulia), pe trasele care trebuie să asigure legătura cu Oarda și Pâclișa au o frecvență mult mai redusă. În unele intervale, practic nu există transport.

Există diferențe considerabile între frecvența curselor de pe liniile principale 103 și 104 și cea de pe traseele care deservesc Oarda și Pâclișa.

Frecvență acceptabilă pe liniile principale

Pe linia 103 se circulă în regim de circuit, pe traseul Gară – Școala Avram Iancu – Centru – Unirea/Sinagoga – Alba Mall – Ampoi 1 – Carolina Mall – Ampoi 2 – Ampoi 3 – Ardealul – Profi – Mercur – Piața – Spital – Sf. Ecaterina – Revoluției 1989 – Gheorghe Pop de Băsești – Încoronării – Cimitirul Eroilor – Gară.

Traseul are o lungime de 10.700 de metri și este prevăzut cu o capacitate de minimum 70 de locuri. În zilele de luni până vineri, programul începe cu plecări la 6:15 și 6:45, după care sunt prevăzute curse succesive la 7:10, 7:25, 7:30, 7:40, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:30, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 și 22:00. Ultima cursă este prevăzută la ora 23:00.

În weekend și în zilele de sărbători legale, programul este redus, dar linia 103 continuă să asigure mai multe legături pe parcursul zilei: plecările sunt prevăzute la 6:00, 7:00, 7:30, 8:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 și 21:00, cu ultima cursă la 23:10.

Un program foarte asemănător este stabilit și pentru linia 104. Traseul are, la rândul său, 10.700 de metri, deservește 18 stații/sens și are o capacitate minimă de 70 de locuri.

Circuitul pornește de la Gară și trece prin Cimitirul Eroilor, Încoronării, Platoul Romanilor, Sf. Ecaterina, Spital, Piața, Mercur, Stadion, Ardealul, Ampoi 3, Ampoi 1, Carolina Mall, Ampoi 2, Casa de Pensii, Unirea Magazin, Piața Alessandria și Școala Avram Iancu, revenind la Gară.

În zilele lucrătoare, graficul include plecări la 6:15, 6:45, 7:10, 7:25, 7:30, 7:40, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:30, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 și 22:00, iar ultima cursă este prevăzută la 23:00.

În weekend, linia 104 are curse la 6:00, 7:00, 7:30, 8:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 și 21:00, cu ultima plecare la 23:10.

Cu alte cuvinte, pe arterele principale ale orașului există, în cea mai mare parte a zilei, o succesiune de curse la intervale relativ scurte.

Pentru Oarda și Pâclișa, program rarefiat drastic

Situația este cu totul diferită pe linia 112, destinată legăturii Gară – Partoș – Oarda. Traseul are 10.700 de metri, cu 12 stații/sens, și include puncte precum Partoș 1, Partoș Pod 2, Oarda ELIT, Cutina, Garoafelor 1, Garoafelor 2, Garoafelor 3 și Oarda de Jos – Cocorilor. Capacitatea minimă este de doar 27 de locuri. Programul este extrem de redus. Pentru zilele de luni până vineri, apar plecări la 6:45, respectiv 7:00, apoi următoarea plecare abia la 14:30, cu retur la 14:45. Ultima cursă este indicată la 20:30.

Practic, pentru locuitorii de pe acest traseu, între cursele de dimineață și cele de după-amiază există un interval de aproximativ șapte ore și jumătate în care graficul nu mai oferă o cursă.

Iată și situația de pe Linia 113. La retur, autobuzul trece prin Haiducilor, Păpădiei, Socului, Cedrului, Cocorilor, Oarda de Jos Transformator și Oarda Magazin, înainte de a reveni spre Partoș și Gară.

Capacitatea minimă este de 27 de locuri, fiind prevăzute autobuze de minimum 70 de locuri la orele de vârf. Programul din timpul săptămânii este mai consistent decât la 112, dar tot foarte rar raportat la o linie urbană principală. Sunt prevăzute, între altele, plecări la 6:45, 7:00, 7:15, 7:25, 7:50, 8:10, 12:25, 12:45, 14:25, 14:45, 16:15, 16:40, 17:00, 17:25, 18:30, 18:50, 20:15, 20:40, 21:15 și 21:35, conform graficului din anexă.

Există însă și o serie de condiționări. Cursa de la 7:25 este prevăzută ca autobuz pentru elevi și retur și circulă doar în perioada anului școlar. De asemenea, cursele cu plecare la 7:00, 12:25 și 14:25 pot fi dublate cu un al doilea autobuz doar în perioada anului școlar și numai dacă este nevoie de suplimentarea capacității.

Sâmbăta, duminica și în zilele de sărbătoare legală, linia 113 are doar câteva plecări prevăzute în grafic: 7:50, 8:10, 13:15, 13:40, 21:10 și 21:30. Ultima cursă este, astfel, una de seară, iar între aceste plecări există intervale foarte mari fără transport.

Și programul de transport aferent liniei 111, care asigură legătura dintre municipiul Alba Iulia și localitatea Pâclișa, este unul redus, cu un număr limitat de curse atât pe sensul Alba Iulia–Pâclișa, cât și pe retur.

În zilele lucrătoare, cursele sunt distribuite pe parcursul zilei, însă intervalele dintre acestea sunt relativ mari, ceea ce limitează posibilitățile de deplasare pentru locuitorii din Pâclișa. În zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale, numărul curselor este și mai redus, fiind prevăzute doar câteva plecări spre Pâclișa și curse de retur.

Conform programului de transport temporar, linia 111 are traseul Gara – Cimitirul Eroilor – Încoronării – SGA – Transavia – Pâclișa 1 – Pâclișa 2 – Pâclișa 3 – Pâclișa (cap de linie), cu retur pe traseul Pâclișa – Pâclișa 3 – Pâclișa 2 – Pâclișa 1 – Transavia – SGA – Încoronării – Cimitirul Eroilor – Gara.

Pe sensul Pâclișa – Alba Iulia, traseul pornește din Pâclișa, de la capătul de linie, și deservește stațiile Pâclișa 3, Pâclișa 2, Pâclișa 1, Transavia, SGA, Încoronării, Cimitirul Eroilor, cu sosire la Gara din Alba Iulia

În zilele de luni până vineri, programul este caracterizat de un număr limitat de plecări din Pâclișa către Alba Iulia. Din programul prevăzut rezultă plecări de la capătul de linie în jurul orelor 7:10, 8:20, 12:40, 14:40, 16:20 și 21:20, ceea ce înseamnă că, în anumite intervale ale zilei, timpul de așteptare între două curse consecutive este considerabil.

Proiectul de program „temporar”, în integralitatea sa, poate fi văzut AICI.

foto reprezentativă: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal