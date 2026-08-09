Proiect energetic de peste 200 milioane de lei, în execuție la Sebeș. Un parc solar de 52 MW va fi cuplat cu baterii de 181 MWh
Proiect energetic de peste 200 milioane de lei, în execuție la Sebeș. Un parc solar de 52 MW va fi cuplat cu baterii de 181 MWh
Unul dintre cele mai mari proiecte hibride de energie regenerabilă din România a intrat în etapa de execuție la Sebeș. Investiția dezvoltată de Windin Capital și Elmor Renewable Energy, prin compania de proiect HEPA Energy, combină o centrală fotovoltaică de 52,2 MW cu un sistem de stocare în baterii (BESS) de 41,25 MW.
Simtel, unul dintre principalii jucători de pe piața românească de energie regenerabilă și companie listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București, este antreprenorul general EPC al proiectului. Valoarea contractului se ridică la aproximativ 217 milioane de lei, fără TVA.
Lucrările au început deja pe terenul de la Sebeș. Echipele mobilizate pe șantier execută operațiuni de decopertare a stratului vegetal și pregătesc terenul pentru instalarea structurilor de susținere a panourilor fotovoltaice. Startul acestor lucrări marchează intrarea efectivă în faza de construcție a centralei hibride PV+BESS.
67,4 MWp de panouri și baterii cu 181 MWh capacitate
Centrala fotovoltaică va avea o putere instalată de 52,2 MW, în timp ce puterea cumulată a panourilor solare va ajunge la 67,41 MWp.
Proiectul include și un sistem de stocare cu baterii cu o putere de 41,25 MW și o capacitate totală de 181,25 MWh. Componenta BESS va permite stocarea energiei produse și utilizarea acesteia în funcție de necesitățile sistemului energetic și de condițiile din piață.
Prin integrarea producției fotovoltaice cu stocarea în baterii, investiția de la Sebeș urmărește să ofere un profil de producție mai flexibil și să valorifice mai eficient energia regenerabilă generată de centrală.
Simtel livrează proiectul la cheie
Contractul semnat între Simtel și HEPA Energy are o valoare de aproximativ 217 milioane de lei, fără TVA, și acoperă întregul pachet de servicii EPC: proiectare și inginerie, achiziția echipamentelor, construcția, integrarea instalațiilor și punerea în funcțiune.
Proiectul este programat să fie finalizat într-un interval de 12 luni, la capătul căruia Simtel urmează să livreze la cheie centrala hibridă PV+BESS de la Sebeș.
În ceea ce privește etapa de operare, informațiile actuale privind execuția prevăd servicii de operare și mentenanță pentru o perioadă de minimum 2 ani. La momentul semnării contractului, compania anunțase însă o perioadă de mentenanță de cel puțin 10 ani, cu obiectivul de a susține performanța, fiabilitatea și continuitatea producției de energie.
Investiția de la Sebeș aduce astfel împreună două dintre componentele-cheie ale noii infrastructuri energetice — producția solară și stocarea — într-un proiect de amploare care intră acum în faza concretă de construcție.
sursa: agendacostructiilor.ro
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