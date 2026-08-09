Update Foto | Accident pe Transalpina, la Mărtinie: Două autoturisme implicate în evenimentul rutier. Echipaj de Descarcerare la fața locului
Accident pe Transalpina, la Mărtinie: Două autoturisme implicate în evenimentul rutier. Echipaj de Descarcerare la fața locului
Un accident rutier s-a produs în seara de duminică, 9 august 2026, pe DN 67 C Transalpina, la Mărtinie.
„Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în localitatea Mărtinie.
În accident sunt 2 auto implicate, fără persoane încarcerate.
Forte alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor și 1 ambulanță SAJ”, a transmis ISU Alba la ora 20.49.
„Traficul rutier este îngreunat pe DN 67 C, zona Mărtinie, din cauza unui eveniment rutier. Din primele informații, ar fi implicate două autovehicule”, a transmis IPJ Alba.
UPDATE ISU Alba, ora 21.32:
Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii evenimentului.
În accident sunt 2 autoturisme implicate, iar într-unul dintre autoturismele implicate în accident o persoană este incarcerată, conștientă.
Totodată, o altă persoană (sex feminin, conștientă) a fost extrasă din autoturism si predată echipajului medical prezent la locul producerii evenimentului.
Se intervine pentru extragerea celei de-a doua persoane (conștientă) și asigurarea masurilor specifice la locul producerii accidentului.
UPDATE ISU Alba, ora 21.37:
La locul accidentului sunt prezente suplimentar și un echipaj de Descarcerare și 2 ambulanțe SAJ, dintre care una cu medic.
UPDATE ISU Alba, ora 21.42:
Ambele persoane încarcerate au fost extrase din autoturism (conștiente) și predate echipajelor medicale.
Se intervine în continuare pentru asigurarea măsurilor specifice la locul producerii accidentului.
UPDATE ISU Alba, ora 22.08:
Ca urmare a accidentului, 4 persoane au necesitat îngrijiri medicale, toate fiind transportate la UPU Alba de către echipajele medicale.
sursa foto: ISU Alba
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