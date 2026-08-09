Curier Județean

Update Foto | Accident pe Transalpina, la Mărtinie: Două autoturisme implicate în evenimentul rutier. Echipaj de Descarcerare la fața locului

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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Accident pe Transalpina, la Mărtinie: Două autoturisme implicate în evenimentul rutier. Echipaj de Descarcerare la fața locului

Un accident rutier s-a produs în seara de duminică, 9 august 2026, pe DN 67 C Transalpina, la Mărtinie. 

„Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în localitatea Mărtinie.

În accident sunt 2 auto implicate, fără persoane încarcerate.

Forte alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor și 1 ambulanță SAJ”, a transmis ISU Alba la ora 20.49.

„Traficul rutier este îngreunat pe DN 67 C, zona Mărtinie, din cauza unui eveniment rutier. Din primele informații, ar fi implicate două autovehicule”, a transmis IPJ Alba.

UPDATE ISU Alba, ora 21.32:

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii evenimentului.

În accident sunt 2 autoturisme implicate, iar într-unul dintre autoturismele implicate în accident o persoană este incarcerată, conștientă.

Totodată, o altă persoană (sex feminin, conștientă) a fost extrasă din autoturism si predată echipajului medical prezent la locul producerii evenimentului.

Se intervine pentru extragerea celei de-a doua persoane (conștientă) și asigurarea masurilor specifice la locul producerii accidentului.

UPDATE ISU Alba, ora 21.37:

La locul accidentului sunt prezente suplimentar și un echipaj de Descarcerare și 2 ambulanțe SAJ, dintre care una cu medic.

UPDATE ISU Alba, ora 21.42:

Ambele persoane încarcerate au fost extrase din autoturism (conștiente) și predate echipajelor medicale.

Se intervine în continuare pentru asigurarea măsurilor specifice la locul producerii accidentului.

UPDATE ISU Alba, ora 22.08: 

Ca urmare a accidentului, 4 persoane au necesitat îngrijiri medicale, toate fiind transportate la UPU Alba de către echipajele medicale.

sursa foto: ISU Alba

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