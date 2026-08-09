Prezența unei ursoaice cu doi pui, semnalată în Cugir: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zona Dumbrava
Prezența unei ursoaice cu doi pui, semnalată în Cugir: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zona Dumbrava
Prezența unei ursoaice cu doi pui a fost semnalată în Cugir. A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zona Dumbrava, a anunțat Jandarmeria Alba, duminică, 9 august 2026, la ora 22.00.
„În orașul Cugir a fost semnalată prezența unei ursoaice cu doi pui.
La fața locului se deplasează de urgență echipajul de intervenție al Jandarmeriei Alba, aflat în serviciu, echipat corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare.
Pentru prevenirea apariției unor situații de risc la adresa sănătății, integrității sau chiar a vieții populației din zonă, ISU Alba a emis mesaj Ro-Alert.
Intervenția este în desfășurare. Vom reveni cu informații actualizate”, au precizat reprezentanții Jandarmeriei Alba.
UPDATE Jandarmeria Alba, ora 23.36:
Ajunși la fața locului, jandarmii au constatat că ursoaica și cei doi pui nu mai erau prezenți în zonă.
Pentru a preveni reîntoarcerea acestora, jandarmii au folosit semnalele acustice și luminoase ale autospecialei, în scop de descurajare și alungare.
Intervenția s-a desfășurat în condiții de siguranță, fără ca populația, echipajul sau animalele sălbatice să fie puse în pericol.
Sfaturi care le-ar putea salva viața celor care dau nas în nas cu ursul
Toți salvamontiștii atrag atenția asupra faptului că nu este bine să pornești într-o drumeție singur, fără a fi însoțit de măcar 1-2 parteneri de drum. De asemenea, rucsacul tău ar trebui să conțină un fluier și un spray de urs, pe care îl poți cumpăra din magazinele de specialitate.
Totodată, trebuie să știi că, dacă ursul înaintează spre tine, nu este neapărat un semn că urmează un atac, însă e bine să fii precaut. La fel, dacă animalul se ridică pe labele din spate, nu înseamnă că te va ataca, ci că vrea să obțină cât mai multe informații despre situația în care se află.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Update Foto | Accident pe Transalpina, la Mărtinie: Două autoturisme implicate în evenimentul rutier. Echipaj de Descarcerare la fața locului
Accident pe Transalpina, la Mărtinie: Două autoturisme implicate în evenimentul rutier. Echipaj de Descarcerare la fața locului Un accident rutier s-a produs în seara de duminică, 9 august 2026, pe DN 67 C Transalpina, la Mărtinie. „Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în […]
9 august 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: „Conduceți responsabil și respectați normele rutiere în timpul deplasărilor!”
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: „Conduceți responsabil și respectați normele rutiere în timpul deplasărilor!” Polițiștii rutieri acționează astăzi, duminică, 9 august 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul […]
Bărbat de 44 de ani, din Cricău, cu „alcool la bord” în zori de zi pe o stradă din localitate: Ce valoare a indicat aparatul etilotest
Bărbat de 44 de ani, din Cricău, cu „alcool la bord” în zori de zi pe o stradă din localitate: Ce valoare a indicat aparatul etilotest Un bărbat de 44 de ani, din Cricău a fost depistat conducând sub influența alcoolului, la prima oră, pe o stradă din localitate. Potrivit IPJ Alba, la data de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Proiect energetic de peste 200 milioane de lei, în execuție la Sebeș. Un parc solar de 52 MW va fi cuplat cu baterii de 181 MWh
Proiect energetic de peste 200 milioane de lei, în execuție la Sebeș. Un parc solar de 52 MW va fi...
Pensii 2026 | Cu cât au crescut într-un singur an activele fondurilor facultative de pensii din România
Pensii 2026 | Cu cât au crescut într-un singur an activele fondurilor facultative de pensii din România Fondurile de pensii...
Știrea Zilei
Cum arată în detaliu programul transportului public „temporar” din Alba Iulia: Oarda și Pâclișa, acoperite mai mult pe hârtie
Cum arată în detaliu programul transportului public „temporar” din Alba Iulia: Oarda și Pâclișa, acoperite mai mult pe hârtie Programul...
Amical de gală: „U” Cluj – Metalurgistul Cugir, marți, 11 august | „Roș-albaștrii”, adversarii vicecampioanei României
Amical de gală pentru divizionara terță: „U” Cluj – Metalurgistul Cugir, marți, 11 august | „Roș-albaștrii”, adversarii „șepcilor roșii” Amical...
Curier Județean
Prezența unei ursoaice cu doi pui, semnalată în Cugir: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zona Dumbrava
Prezența unei ursoaice cu doi pui, semnalată în Cugir: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zona Dumbrava Prezența...
Update Foto | Accident pe Transalpina, la Mărtinie: Două autoturisme implicate în evenimentul rutier. Echipaj de Descarcerare la fața locului
Accident pe Transalpina, la Mărtinie: Două autoturisme implicate în evenimentul rutier. Echipaj de Descarcerare la fața locului Un accident rutier...
Politică Administrație
Rețeaua de apă, extinsă în comuna Bistra: Peste 4 kilometri de conducte noi și aproape 100 de branșamente. În ce stadiu este proiectul
Rețeaua de apă, extinsă în comuna Bistra: Peste 4 kilometri de conducte noi și aproape 100 de branșamente. În ce...
Rețeaua de alimentare cu gaz va fi extinsă în două sate ale comunei Unirea: În ce stadiu este proiectul
Rețeaua de alimentare cu gaz va fi extinsă în două sate ale comunei Unirea: În ce stadiu este proiectul Locuitorii...
Opinii Comentarii
Ajutoare pentru pensionari în 2026. Cine primește bani în decembrie, fără să depună cerere
Bani în plus pentru pensionari în 2026. Cine primește ajutor la pensie în decembrie, fără să depună cerere Pensionarii cu...
Discoteca ’80 revine la Cluj-Napoca. O seară cu hituri legendare și artiști care au făcut istorie
Discoteca ’80 revine la Cluj-Napoca, în „BTarena”. O seară cu hituri legendare și artiști care au făcut istorie Iubitorii muzicii...