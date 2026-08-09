Curier Județean

Prezența unei ursoaice cu doi pui, semnalată în Cugir: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zona Dumbrava

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Prezența unei ursoaice cu doi pui, semnalată în Cugir: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zona Dumbrava

Prezența unei ursoaice cu doi pui a fost semnalată în Cugir. A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zona Dumbrava, a anunțat Jandarmeria Alba, duminică, 9 august 2026, la ora 22.00. 

„În orașul Cugir a fost semnalată prezența unei ursoaice cu doi pui.

La fața locului se deplasează de urgență echipajul de intervenție al Jandarmeriei Alba, aflat în serviciu, echipat corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare.

Pentru prevenirea apariției unor situații de risc la adresa sănătății, integrității sau chiar a vieții populației din zonă, ISU Alba a emis mesaj Ro-Alert.

Intervenția este în desfășurare. Vom reveni cu informații actualizate”, au precizat reprezentanții Jandarmeriei Alba.

UPDATE Jandarmeria Alba, ora 23.36:

Ajunși la fața locului, jandarmii au constatat că ursoaica și cei doi pui nu mai erau prezenți în zonă.

Pentru a preveni reîntoarcerea acestora, jandarmii au folosit semnalele acustice și luminoase ale autospecialei, în scop de descurajare și alungare.

Intervenția s-a desfășurat în condiții de siguranță, fără ca populația, echipajul sau animalele sălbatice să fie puse în pericol.

Sfaturi care le-ar putea salva viața celor care dau nas în nas cu ursul

Toți salvamontiștii atrag atenția asupra faptului că nu este bine să pornești într-o drumeție singur, fără a fi însoțit de măcar 1-2 parteneri de drum. De asemenea, rucsacul tău ar trebui să conțină un fluier și un spray de urs, pe care îl poți cumpăra din magazinele de specialitate.

Totodată, trebuie să știi că, dacă ursul înaintează spre tine, nu este neapărat un semn că urmează un atac, însă e bine să fii precaut. La fel, dacă animalul se ridică pe labele din spate, nu înseamnă că te va ataca, ci că vrea să obțină cât mai multe informații despre situația în care se află.

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