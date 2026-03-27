VIDEO | „Gală de box” la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia. Doi elevi și-au împărțit pumni și picioare, sub privirile și uralele colegilor

„Gală de box” la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia. Doi elevi și-au împărțit pumni și picioare, sub privirile și uralele colegilor

Un incident neplăcut a avut loc la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia, joi, 26 martie. Doi elevi și-au împărțit pumni și picioare chiar sub privirile și în uralele colegilor.

Precum într-o veritabilă ,,gală de box”, cei doi elevi încep prin a-și împărți pumni, încercând să își țină garda ca niște adevărați boxeri. Un al treilea tânăr, care se află mereu în apropierea celor doi, pare să fie arbitrul ,,meciului”.

În tot acest timp, pe fundal, mai mulți colegi stau și admiră spectacolul. Persoana care a surprins videoclipul comentează cu mult interes bătaia, spunând că este „foarte entertaining”.

Unul dintre elevii care participă la „bătaie” este împins din spate de alt băiat, semn că, și dacă ar dori să nu mai continue, este forțat să o facă.

Pe parcursul videoclipului, care are o lungime de 1 minut și aproximativ 30 de secunde, în repetate rânduri elevii se lovesc atât cu pumnii, cât și cu picioarele.

În tot acest timp, nici măcar un coleg nu încearcă să îi despartă. Pe fundal se pot vedea cum două persoane chiar imită gesturile.

Printre râsete, se pot auzi în filmare exclamații precum „O, na, stai să vezi pe filmare, a fost chiar insane” sau „a fost chiar skibidi” (n.r. „skibidi” este un cuvânt folosit de tineri, cu sensul de „cool”, în acest context).

Școala Gimnazială „Avram Iancu” a anunțat Poliția din Alba cu privire la acest incident. Responsabilii au fost chemați la Poliție pentru a oferi explicații cu privire la cele întâmplate.

Ce spune Poliția din Alba despre eveniment

La data de 26 martie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Din primele verificări efectuate de polițiști, a reieșit că, în data de 26 martie 2026, în jurul orei 12.00, doi minori, în vârstă de 13, respectiv 14 ani, ambii din municipiul Alba Iulia, în timp ce se aflau în curtea unei unități de învățământ, pe fondul unui conflict spontan, s-ar fi agresat fizic reciproc, fără a-și crea leziuni vizibile.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe, se arată într-un comunicat transmis de IPJ Alba la solcitarea ziarulunirea.ro.

