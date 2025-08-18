VIDEO | Formația albaiuliană OverBurn, premiată la festivalul „LAROCK” 2025: Membrii trupei vor primi echipamente în valoare de 3.500 de euro
Formația albaiuliană OverBurn, premiată la festivalul „LAROCK” 2025
Formația albaiuliană OverBurn a fost premiată la festivalul „LAROCK” 2025, desfășurat în perioada 14–17 august la Domeniul Cantacuzino din Florești, Prahova.
Trupa OverBurn a fost desemnată câștigătoare pe scena Avangard în seara zilei de duminică, 17 august 2025.
OverBurn va primi echipamente în valoare de 3.500 de euro din partea Zeedo & GTBD, pentru susținerea pasiunii pentru muzică.
De asemenea OverBurn se va regăsi într-un album realizat de organizatori cu toți câștigătorii festivalului.
Festivalul „LAROCK” 2025 a reunit aproximativ 75 de trupe pe 6 scene tematice: Main Stage, Discovery, The Pit, The Tower, Avangard și The Balkan.
Programul de activități a fost completat de sport, fitness, carusel panoramic, ateliere creative, paintball, bungee-jumping, plimbări cu ATV-ul, zboruri cu balonul cu aer cald, zone pentru copii și multe altele.
OverBurn e un amestec de influențe muzicale care a pornit de la groove/thrash și a evoluat spre metalcore, hardcore și progressive metal. Este proiectul care s-a născut din pasiunea pentru metal a unor liceeni instrumentiști, acum 3 ani, cântând cover-uri la piesele preferate, în camera toboșarului formației, într-un sat din județul Alba.
De la concerte caritabile și independente, la festivaluri, deschideri și concursuri, formația a avut concerte în mai multe colțuri ale țării și plănuiește să ajungă în cât mai multe locații din România în 2025.
Până acum, OverBurn a lansat EP-ul “Night of Horror”, în stil groove/thrash metal. Anul 2025 vine cu schimbări de stil, evoluția artiștilor mergând înspre metalcore, cu influențe de hardcore și progressive/djent, cu albumul “Taste of Reality”.
Trupa OverBurn (Vlad Todeasă – chitară, David Kremsreiter – baterie, Tudor Igna – chitară, Cristian Șipoș – chitară bas și Brândușa Brumbea – voce) devine un nume tot mai respectat pe harta rock a României.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Monden-Clubbing
Evenimente în weekend-ul de Sfânta Maria în Alba: Festivalul Roman Apulum, Târgul Lemnarilor din Munții Apuseni, spectacole și tradiții în mai multe localități din județ. PROGRAMUL
Evenimente în weekend-ul de Sfânta Maria în Alba: Festivalul Roman Apulum, Târgul Lemnarilor din Munții Apuseni, spectacole și tradiții în mai multe localități din județ. PROGRAMUL În Alba, în weekend-ul de Sfânta Maria, au loc mai mult evenimente, unde îți poți petrece timpul liber. Fie că e vorba de Festivalul Roman Apulum, Târgul Lemnarilor din […]
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 15 – 21 august 2025. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 15 – 21 august 2025. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall Bald is the New Black / Cu chelie e șmecherie Avanpremiera Regia: Camille Delamarre Cu: Kev Adams, Michaël Youn, Rayane Benseti, Faustine Koziel, Clara Joly Gen Film: Comedie Durată: 83 min Rating: […]
15-17 august 2025 | Muzică, spectacole și activități pentru toate vârstele la Zilele orașului Baia de Arieș: „Veacuri peste Arieș – 700 de ani de istorie și vatră românească”
15-17 august 2025 | Zilele orașului Baia de Arieș: Muzică, spectacole și activități pentru toate vârstele În perioada 15-17 august 2025, la Baia de Arieș se va desfășura evenimentul „Veacuri peste Arieș – 700 de ani de istorie și vatră românească”, în fapt zilele localității din Munții Apuseni. Vor fi trei zile cu un program […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Linie de finanțare europeană disponibilă pentru ambulatoriile de specialitate: Până când pot fi depuse proiectele
Linie de finanțare europeană disponibilă pentru ambulatoriile de specialitate O nouă linie de finanțare europeană nerambursabilă în valoare de 120...
Iulie 2025 în cifre oficiale: Câți români sunt pensionari, ce pensii primesc și câți trăiesc cu mai puțin de 1.000 de lei pe lună
Iulie 2025 în cifre oficiale: Câți români sunt pensionari, cât primesc lunar și câți se descurcă cu sub 1.000 de...
Știrea Zilei
VIDEO | Mii de vizitatori la ”Târgul Lemnarilor din Munții Apuseni”: Demonstrații de îndemânare la concursul ,,Cel mai bun lemnar”, expoziții ale meșterilor locali și muzică populară, pe vârful Petreasa
Mii de vizitatori la ”Târgul Lemnarilor din Munții Apuseni”: Demonstrații de îndemânare la concursul ,,Cel mai bun lemnar”, expoziții ale...
VIDEO | Corbu și Vegas, prezență impunătoare în weekend, în Cetatea Alba Iulia. Armăsarii pur-sânge, vedete și pe rețelele sociale: Videoclip cu peste 260 de milioane de vizualizări, pe contul lui Lupușor, stăpânul lor
Corbu și Vegas, prezență impunătoare în weekend, în Cetatea Alba Iulia. Armăsarii pur-sânge, vedete și pe rețelele sociale: Videoclip cu...
Curier Județean
29 august 2025 | „Nunta de aur” la Sebeș: Seniorii care împlinesc 50 de ani de căsătorie, sărbătoriți în cadrul unui eveniment care cuprinde și un recital al lui Gheorghe Gheorghiu și Cooperativa 9
29 august 2025 | „Nunta de aur” la Sebeș: Seniorii care împlinesc 50 de ani de căsătorie, sărbătoriți în cadrul...
18 august 2025 | COD GALBEN și PORTOCALIU de FURTUNI în Alba și alte zone din țară: Averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină
18 august 2025 | COD GALBEN și PORTOCALIU de FURTUNI în județul Alba și alte zone din țară: Averse torențiale,...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba – Întâlnire la Ministerul Transporturilor pentru dezvoltarea municipiului Aiud
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba – Întâlnire la Ministerul Transporturilor pentru dezvoltarea municipiului Aiud Municipiul Aiud...
FOTO | Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată: „Asigurăm astfel o circulație mai fluentă și mai sigură pentru aiudeni dar și pentru turiști”
Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată Trecerea de pietoni din centrul municipiului Aiud a fost retrasată. „Pași mici, dar...
Opinii Comentarii
18 august | Sărbătoare de Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Pantanassa, izbăvitoarea de cancer
18 august | Sărbătoare de Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Pantanassa, izbăvitoarea de cancer Icoana Maicii Domnului Pantanassa este cunoscută pentru...
17 august 1925, ziua în care Ioan Slavici, ,,întemeietorul” se stinge din viață
17 august 1925, ziua în care Ioan Slavici, ,,întemeietorul” se stinge din viață Ioan Slavici, cunoscutul scriitor canonic, s-a născut...