VIDEO | Formația albaiuliană OverBurn, premiată la festivalul „LAROCK” 2025: Membrii trupei vor primi echipamente în valoare de 3.500 de euro

Formația albaiuliană OverBurn, premiată la festivalul „LAROCK” 2025

Formația albaiuliană OverBurn a fost premiată la festivalul „LAROCK” 2025, desfășurat în perioada 14–17 august la Domeniul Cantacuzino din Florești, Prahova.

Trupa OverBurn a fost desemnată câștigătoare pe scena Avangard în seara zilei de duminică, 17 august 2025.

OverBurn va primi echipamente în valoare de 3.500 de euro din partea Zeedo & GTBD, pentru susținerea pasiunii pentru muzică.

De asemenea OverBurn se va regăsi într-un album realizat de organizatori cu toți câștigătorii festivalului.

Festivalul „LAROCK” 2025 a reunit aproximativ 75 de trupe pe 6 scene tematice: Main Stage, Discovery, The Pit, The Tower, Avangard și The Balkan.

Programul de activități a fost completat de sport, fitness, carusel panoramic, ateliere creative, paintball, bungee-jumping, plimbări cu ATV-ul, zboruri cu balonul cu aer cald, zone pentru copii și multe altele.

OverBurn e un amestec de influențe muzicale care a pornit de la groove/thrash și a evoluat spre metalcore, hardcore și progressive metal. Este proiectul care s-a născut din pasiunea pentru metal a unor liceeni instrumentiști, acum 3 ani, cântând cover-uri la piesele preferate, în camera toboșarului formației, într-un sat din județul Alba.

De la concerte caritabile și independente, la festivaluri, deschideri și concursuri, formația a avut concerte în mai multe colțuri ale țării și plănuiește să ajungă în cât mai multe locații din România în 2025.

Până acum, OverBurn a lansat EP-ul “Night of Horror”, în stil groove/thrash metal. Anul 2025 vine cu schimbări de stil, evoluția artiștilor mergând înspre metalcore, cu influențe de hardcore și progressive/djent, cu albumul “Taste of Reality”.

Trupa OverBurn (Vlad Todeasă – chitară, David Kremsreiter – baterie, Tudor Igna – chitară, Cristian Șipoș – chitară bas și Brândușa Brumbea – voce) devine un nume tot mai respectat pe harta rock a României.

