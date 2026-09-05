FOTO | Boboci la început de drum, la Colegiul Militar din Alba Iulia: 168 de elevi au îmbrăcat pentru prima dată uniforma militară
Boboci la început de drum, la Colegiul Militar din Alba Iulia: 168 de elevi au îmbrăcat pentru prima dată uniforma militară
Cu emoțiile firești la începutul unui nou capitol al vieții, bobocii s-au prezentat vineri dimineața la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia.
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Însoțiți, încurajați și susținuți de cei dragi, cei 168 de elevi ai claselor a IX-a au început de astăzi aventura pe drumul cunoașterii mediului militar.
Le-au fost alături elevii gradați, profesorii diriginți și cadrele militare de la companie, care i-au ghidat și însoțit pe tot parcursul zilei.
,,Dintre zecile de sentimente care i-au încercat în această zi, unul va ocupa un loc special în sufletul lor: sentimentul reușitei. Au văzut că toate eforturile au meritat.
Speranțele, munca, dăruirea din ultimele luni i-au adus mai aproape de momentul pe care l-au trăit astăzi. Succesul de acum le dă motive să pășească mai departe cu încredere.
Bine ați venit, boboci! Felicitări pentru reușită și mult succes în tot ceea ce va urma!”, au transmis reprezentanții colegiului din Alba Iulia.
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