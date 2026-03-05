VIDEO | Femeie din Aiud, reținută după ce a găsit un card bancar și a retras 3.600 de lei. Este cercetată de polițiști

Femeie din Aiud, reținută după ce a găsit un card bancar și a retras 3.600 de lei. Este cercetată de polițiști

O femeie de 42 de ani din municipiul Aiud a fost reținută pentru 24 de ore de polițiștii de investigații criminale, fiind cercetată după ce ar fi găsit un card bancar și ar fi retras bani de pe acesta.

Potrivit IPJ Alba, la data de 4 martie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de o femeie, în vârstă de 42 de ani, din municipiul Aiud, cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, accesul ilegal la un sistem informatic și însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor.

Din cercetări a reieșit că, în cursul zilei de 8 decembrie 2025, femeia ar fi găsit, pe raza municipiului Aiud, un card bancar pe care nu l-ar fi predat autorităților, ar fi profitat de faptul că era notat codul PIN pe acesta și ar fi efectuat retrageri de numerar, în valoare totală de 3.600 de lei.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, accesul ilegal la un sistem informatic și însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor.

