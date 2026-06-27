Cum trecem mai ușor peste caniculă: Medicii recomandă hidratare și evitarea expunerii la soare
Cum trecem mai ușor peste caniculă: Medicii recomandă hidratare și evitarea expunerii la soare
Ministerul Sănătăţii a transmis o serie de recomandări ale medicilor către populaţie pentru a trece cu bine peste valul de caniculă cu care se confruntă România zilele acestea.
„Temperaturile extreme pun o presiune mare pe organismul nostru. Pentru a trece cu bine peste valul de căldură şi a te proteja, urmează măsurile simple, dar vitale, recomandate de medici”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Ministerului.
Printre recomandări se află:
– evitarea pe cât posibil a expunerii prelungite la soare între orele 11:00 şi 18:00;
– reglarea aparatului de aer condiţionat la cinci grade mai puţin decât temperatura ambientală;
– ventilatoarele nu trebuie folosite dacă temperatura aerului depăşeşte 32 de grade celsius;
– dacă nu există aparate de aer condiţionat în locuinţă sau la locul de muncă, două – trei ore zilnic trebuie petrecute în spaţii care beneficiază de aer condiţionat – magazine, cinematografe, spaţii publice;
– evitarea consumului de băuturi cu conţinut ridicat de cofeină sau zahăr;
– consumul de fructe şi legume proaspete;
– evitarea activităţilor în exterior care necesită consum mare de energie – sport, grădinărit;
– oferirea ajutorului persoanelor vârstnice, cu dizabilităţi, copiilor;
– duşuri calde pe parcursul zilei, fără ştergerea de apă;
– purtarea pălăriilor şi a hainelor lejere din fibre naturale de culori deschise;
– consumarea zilnică a 1,5 – 2 litri de lichide, fără a aştepta să apară senzaţia de sete; consumul unui pahar de apă la fiecare 15 – 20 de minute;
– evitarea consumului de alcool.
Recomandările în caz de caniculă pentru copii şi sugari sunt: să nu se introducă alimente noi în alimentaţia sugarilor; hidratarea corespunzătoare; consumul de apă, ceai foarte slab îndulcit, fructe proaspete; hidratarea corespunzătoare a mamelor care alăptează; atenţie deosebită condiţiilor de igienă; copiilor li se vor face duşuri la temperatura camerei.
Pentru copiii aflaţi în tabere se recomandă: asigurarea condiţiilor corespunzătoare de cazare; hidratarea corespunzătoare a copiilor; alimentele să respecte riguros normele de igienă şi să fie proaspete; locurile de joacă să fie amplasate la umbră şi activităţile să se desfăşoare în afara orelor de caniculă.
Persoanele care prin natura activităţilor lor depun efort fizic deosebit trebuie să-şi dozeze efortul în funcţie de perioadele zilei astfel încât să se evite efortul în vârf de caniculă şi, în cazul în care căldura este foarte mare, să-şi stopeze activitatea, să se hidrateze corespunzător, să nu bea alcool şi cafea, să utilizeze echipamente corespunzătoare şi pentru protejarea capului.
La locurile de muncă trebuie asigurate ventilaţia, necesarul de apă potabilă de 2 – 4 litri de persoană, duşuri, echipamentele individuale de protecţie, alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaos în locuri umbrite.
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