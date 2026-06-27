Curier Județean

Tânăr de 16 ani, din Cricău, fără permis, la volanul unui tractor, în toiul nopții, pe un drum comunal: Cum a fost posibil

Ioana Oprean

Publicat

acum 20 de minute

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Tânăr de 16 ani, din Cricău, fără permis, la volanul unui tractor, în toiul nopții, pe un drum comunal: Cum a fost posibil

Vineri 27 iunie 2026, în jurul orei 02.20, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au oprit, pentru control, pe DC Tibru, un tractor care era condus de un tânăr de 16 ani, din localitatea Cricău.

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Potrivit IPJ Alba, din verificări a reieșit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar tatăl său, în vârstă de 43 de ani, i-ar fi încredințat tractorul pentru a conduce pe drumurile publice.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și încredințarea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere.

sursa: IPJ Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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