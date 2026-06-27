Curier Județean

27 iunie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier

Ioana Oprean

Publicat

acum 1 minut

în

De

Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier

Polițiștii rutieri acționează astăzi, 27 iunie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR folosește dispozitive radar, montate pe trepiede mobile. Acestea surprind, în timp real,  vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație.

Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice, conform procedurilor legale, cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției.

Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier.

sursa: IPJ Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în ZiarulUnirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Tânăr de 16 ani, din Cricău, fără permis, la volanul unui tractor, în toiul nopții, pe un drum comunal: Cum a fost posibil

Ioana Oprean

Publicat

acum 21 de minute

în

27 iunie 2026

De

Tânăr de 16 ani, din Cricău, fără permis, la volanul unui tractor, în toiul nopții, pe un drum comunal: Cum a fost posibil Vineri 27 iunie 2026, în jurul orei 02.20, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au oprit, pentru control, pe DC Tibru, un tractor care era condus de un tânăr […]

Citește mai mult

Curier Județean

ACCIDENT la Cugir: Femeie din Săliștea, rănită în urma coliziunii dintre două autoturisme

Ioana Oprean

Publicat

acum 31 de minute

în

27 iunie 2026

De

ACCIDENT la Cugir: Femeie din Săliștea, rănită în urma coliziunii dintre două autoturisme Vineri, 26 iunie 2026, în jurul orei 17.30, Poliția Orașului Cugir a fost sesizată, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Râul Mare din oraș, a avut loc un eveniment rutier. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au […]

Citește mai mult

Curier Județean

Bărbat din Jidvei, la volan fără permis pe un bulevard din Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

acum 41 de minute

în

27 iunie 2026

De

Bărbat din Jidvei, la volan fără permis pe un bulevard din Alba Iulia Un bărbat din Jidvei a fost depistat de oamenii legii la volan fără permis pe un bulevard din Alba Iulia. Potrivit IPJ Alba, la data de 26 iunie 2026, în jurul orei 20.36, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au […]

Citește mai mult