VIDEO | Familie cu doi copii de 6 și 12 ani, blocați în zăpadă în Poarta Raiului: Au fost salvați de jandarmii montani de la Șugag

Familie cu doi copii de 6 și 12 ani, blocați în zăpadă în Poarta Raiului: Au fost salvați de jandarmii montani de la Șugag

O familie cu doi copii, de 6 și 12 ani, au rămas marți, 6 ianuarie 2026, blocați în zăpadă în Poarta Raiului. Au fost salvați de jandarmii montani de la Șugag.

Astăzi, în jurul orei 16:50, Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba a fost sesizat prin apel la numărul unic de urgență 112 cu privire la faptul că un autoturism a rămas împotmolit în zăpadă în comuna Șugag, zona Poarta Raiului, pe drumul dintre stațiunea turistică Șureanu și localitatea Șugag.

Apelantul a precizat că în autoturism se aflau și doi minori, în vârstă de 6 și 2 ani, situație care impunea o intervenție rapidă.

La fața locului s-a deplasat patrula de jandarmi montani din cadrul Postului de Jandarmi Montan Șugag, care a acordat sprijin persoanelor aflate în dificultate.

În urma intervenției, autoturismul a fost repus în mișcare, iar toate persoanele și-au reluat deplasarea în siguranță, fără a fi necesară acordarea de îngrijiri medicale.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba recomandă tuturor conducătorilor auto care se deplasează în zonele montane să își echipeze corespunzător autovehiculele și să se informeze în prealabil cu privire la condițiile meteo și de drum.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI