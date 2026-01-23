Curier Județean

VIDEO | Expoziție columbofilă 2026 la Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș: Aproape 80 de crescători își expun cei mai frumoși porumbei, iepuri sau găini

Ioana Oprean

Publicat

acum 12 minute

în

De

Expoziție columbofilă 2026 la Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș: Aproape 80 de crescători își expun cei mai frumoși porumbei, iepuri sau găini

Peste 80 de crescători de păsări și iepuri participă în acest weekend la expoziția columbofilă de la Sebeș. Evenimentul a debutat astăzi, 23 ianuarie 2026, la ora 12.00.

Deschiderea expoziții a avut loc vineri, 23 ianuarie, la ora 12.00, locația fiind sala „Flamura” a Liceului cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș, iar intrarea este liberă.

,,Organizăam a XIX-a ediție a expoziției de păsări și animale din municipiul Sebeș. Avem anul acesta găini, porumbei, iepuri, fazani, dar și un păun alb. Sunt și crescători care vând, iar duminică, dacă vremea ține cu noi, vom avea expoziție în aer liber, afară pe terenul de handbal. Anii trecuți, la expoziția în aer liber se puteau și cumpăra păsări sau animale”, a declarat pentru ziarulunirea.ro Tibi Ordean, președintele Asociației de păsări, porumbei de ornament „Mühlbach 2008” din Sebeș.

Evenimentul se va încheia duminică, 25 ianuarie, la ora 13.00.

Orarul expoziției este următorul:

Vineri: ora 12.00 – ora 18.00
Sâmbătă: ora 8.00 – ora 18.00
Duminică: ora 8.00 – ora 13.00

Cea mai nouă ediție a Expoziției de porumbei voiajori, de ornament, păsări și animale de companie este organizată de Primăria Municipiului Sebeș, în parteneriat cu Centrul Cultural „Lucian Blaga” și cu Asociația crescătorilor „Mühlbach 2008”.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

DSVSA Alba: Peste 600 de unități din domeniul alimentar și mijloace de transport, înregistrate în 2025

Bogdan Ilea

Publicat

acum 43 de minute

în

23 ianuarie 2026

De

DSVSA Alba: Peste 600 de unități din domeniul alimentar și mijloace de transport, înregistrate în 2025 Un număr de 602 unități din domeniul alimentar și mijloace de transport au fost înregistrate sau autorizate în anul 2025 de către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba. În aceeași perioadă, 188 de unități și-au încetat […]

Citește mai mult

Curier Județean

Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 24-25 ianuarie 2026. Vor asigura măsurile de ordine la evenimentele dedicate Unirii Principatelor Române și Târgului de animale din Unirea

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

23 ianuarie 2026

De

Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 24-25 ianuarie 2026. Vor asigura măsurile de ordine la evenimentele dedicate Unirii Principatelor Române și Târgului de animale din Unirea Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba vor asigura ordinea publică la mai multe evenimente care se desfășoară pe raza județului Alba, în acest weekend 24-25 ianuarie, […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Deținuți de la Penitenciarul Aiud, mobilizați pentru deszăpezire în zona Sălii Unirii din Alba Iulia: Pregătiri pentru marcarea Zilei Unirii Principatelor Române

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

23 ianuarie 2026

De

Deținuți de la Penitenciarul Aiud, mobilizați pentru deszăpezire în zona Sălii Unirii din Alba Iulia: Pregătiri pentru marcarea Zilei Unirii Principatelor Române Deținuți de la Penitenciarul Aiud au fost mobilizați în dimineața zilei de vineri, 23 ianuarie 2026, pentru deszăpezire în zona Sălii Unirii din Alba Iulia. Aleea dintre Muzeul Național al Unirii și Sala […]

Citește mai mult