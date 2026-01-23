VIDEO | Expoziție columbofilă 2026 la Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș: Aproape 80 de crescători își expun cei mai frumoși porumbei, iepuri sau găini
Expoziție columbofilă 2026 la Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș: Aproape 80 de crescători își expun cei mai frumoși porumbei, iepuri sau găini
Peste 80 de crescători de păsări și iepuri participă în acest weekend la expoziția columbofilă de la Sebeș. Evenimentul a debutat astăzi, 23 ianuarie 2026, la ora 12.00.
Deschiderea expoziții a avut loc vineri, 23 ianuarie, la ora 12.00, locația fiind sala „Flamura” a Liceului cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș, iar intrarea este liberă.
,,Organizăam a XIX-a ediție a expoziției de păsări și animale din municipiul Sebeș. Avem anul acesta găini, porumbei, iepuri, fazani, dar și un păun alb. Sunt și crescători care vând, iar duminică, dacă vremea ține cu noi, vom avea expoziție în aer liber, afară pe terenul de handbal. Anii trecuți, la expoziția în aer liber se puteau și cumpăra păsări sau animale”, a declarat pentru ziarulunirea.ro Tibi Ordean, președintele Asociației de păsări, porumbei de ornament „Mühlbach 2008” din Sebeș.
Evenimentul se va încheia duminică, 25 ianuarie, la ora 13.00.
Orarul expoziției este următorul:
Vineri: ora 12.00 – ora 18.00
Sâmbătă: ora 8.00 – ora 18.00
Duminică: ora 8.00 – ora 13.00
Cea mai nouă ediție a Expoziției de porumbei voiajori, de ornament, păsări și animale de companie este organizată de Primăria Municipiului Sebeș, în parteneriat cu Centrul Cultural „Lucian Blaga” și cu Asociația crescătorilor „Mühlbach 2008”.
