VIDEO | Exemplar de ciuvică, cea mai mică bufniță din Europa, surprins în Parcul Natural Apuseni. Răpitoarea nocturnă este neînfricată și atacă chiar și păsări mai mari ca ea

Exemplar de ciuvică, cea mai mică bufniță din Europa, surprins în Parcul Natural Apuseni. Răpitoarea nocturnă este neînfricată și atacă chiar și păsări mai mari ca ea

Un exemplar deosebit de ciuvică a fost surprins recent într-o pădure din Parcul Natural Apuseni, în cadrul unor acțiuni de monitorizare a speciei. Chiar dacă este cea mai mică bufniță din Europa, răpitoarea nocturnă este neînfricată și atacă chiar și păsări mai mari ca ea.

Ciuvica (Glaucidium passerinum) este cea mai mică pasăre răpitoare nocturnă din Europa, dar compensează printr-o eficiență remarcabilă în vânătoare. Se hrănește în principal cu rozătoare mici, precum șoarecii, însă poate captura și păsări de talie mică, având un rol important în reglarea naturală a populațiilor acestora.

Deși are un aspect delicat, este un prădător calculat și surprinzător de eficient. Spre deosebire de majoritatea bufnițelor, vânează frecvent și ziua, mai ales dimineața și seara. Atunci când are ocazia, își creează rezerve de hrană, depozitând prada în scorburile arborilor pentru perioadele mai dificile.

Viețuiește în păduri mature de brad și molid, mai ales acolo unde acestea alternează cu pajiști, poieni sau mlaștini. Acest mozaic de habitate îi oferă condiții optime pentru vânătoare, adăpost și liniște.

RNP Romsilva-Administrația Parcului Natural Apuseni R.A. administrează aria naturala protejata de interes național Parcul Natural Apuseni împreună cu trei arii naturale protejate de interes comunitar denumite situri Natura 2000 (ROSAC 0002 Apuseni, ROSPA 0081 Munții Apuseni – Vlădeasa, ROSAC 0016 Buteasa) si 55 de arii naturale protejate de interes național de mici dimensiuni (rezervații si monumente ale naturii) incluse in Parcul Natural Apuseni.

Foto, video: Facebook Parcul Natural Apuseni

