VIDEO | Eric și Eduard Radu, doi frați din Alba, Golden Buzz de la Pavel Bartoș la ,,Românii au talent”. Au dansul popular în sânge, iar momentul lor a uimit o țară întreagă
Talentați, adorabili și energici, Eric și Eduard Radu, doi frați din județul Alba, comuna Șpring, au reușit să pună în scenă un moment memorabil! Cei doi frați au fost aplaudați minunte în șir, iar Pavel Bartoș le-a oferit râvnitul Golgen Buzz!
Eric și Eduard Radu, de 7 și 3 ani, sunt doi frați din Sibiu care au descoperit dansul popular încă de foarte mici. În familie se spune, cu zâmbetul pe buze, că au început să danseze încă din burta mamei.
Astăzi, cei doi aduc pe scenă un dans fecioresc de pe Târnave, plin de energie și farmec. Eric, fratele mai mare, are deja experiență și a mai dansat, în timp ce Eduard îl urmează cu entuziasm, pas cu pas.
Carmen Tănase, emoționantă după momentul celor doi, a venit pe scenă și i-a îmbrățișat cu drag.
„Au fost adorabili și mi s-a părut atât de autentic discursul lor și iubirea lor…Cel mic a fost dulceața de pe pământ! La trei ani să își poți coordona picioarele și mâinle, să faci tu loviturile acelea…”, a spus Andra.
„Să recunoaștem. A fost isterie în sală, nu mai ține nici publicul, noi eram pe jos”, a remarcat Andi Moisescu.
După momentul remarcabil, cei doi frați au primit Golden Buzz de la Pavel Bartoș!
Cine sunt Eric și Eduard Radu
Zilnic, cei doi frați repetă împreună, uneori chiar și câteva ore, însă pentru ei dansul nu este doar muncă, ci și joacă și bucurie. Talentul îl moștenesc din familie: părinții lor sunt dansatori amatori, instructori de dans popular și, în același timp, economiști. Ei duc mai departe tradiția în mai multe comune din Sibiu și Alba.
Dincolo de scenă, Eduard este un copil curios și plin de energie. Îi plac motoarele și visează ca, atunci când va fi mare, să aibă unul. Se distrează mult și jucând Kendama.
Între cei doi frați există o legătură specială. Eric îl îndrumă pe Eduard cu grijă, învățându-l să fie politicos și isteț.
