Comunicat de presă – 5 august 2026: Lansarea proiectului cu titlul „Panouri Fotovoltaice Autonome: Energia Viitorului pentru o Românie Sustenabilă”

25.07.2026

Comunicat de presă – lansare proiect

„Panouri Fotovoltaice Autonome: Energia Viitorului pentru o Românie Sustenabilă”

Apel de proiecte: PFM/322/PFM_P1/NA – Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile

Scopul proiectului: Realizarea unei capacități noi de producere a energiei electrice din surse regenerabile solare, cu o putere instalată de 1 MW și sistem de stocare integrat, amplasată pe acoperișul unei hale industriale existente.

Beneficiar: RED INTERNET SALES S.R.L.

Autoritate finanțatoare: Ministerul Energiei, prin Fondul pentru modernizare

Locul de implementare: Localitatea Albești, județul Mureș

Termen de finalizare a implementării: 31.12.2026

Valoarea totală a proiectului (lei) Valoarea finanțării din Fondul pentru modernizare (lei) 2.656.436,35 886.149,73

Rezumat proiect și activități:

Proiectul constă în realizarea unei centrale electrice fotovoltaice cu o putere instalată de 1 MW, formată din panouri fotovoltaice invertoare trifazate, invertoare trifazate hibride, sistem de stocare a energiei electrice, sistem de monitorizare și control, precum și structura de montaj pe acoperi.

Rezultatele urmărite prin implementarea proiectului sunt următoarele:

Rezultat 1: Punerea în funcțiune a unei capacități noi de 1 MW de producere a energiei electrice din surse regenerabile solare. Rezultat 2: Producția medie anuală de 1.200 MWh de energie electrică din surse regenerabile, respectiv 30.000 MWh pe întreaga perioadă de referință. Rezultat 3: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 278,4 tone CO₂ echivalent pe an.

Date de contact:

Radu-Ioan ROȘ. Telefon: 0757112211, e-mail: [email protected]

Secțiune Știri sub articolul principal