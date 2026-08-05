Comunicat de presă – 5 august 2026: Lansarea proiectului cu titlul „Panouri Fotovoltaice Autonome: Energia Viitorului pentru o Românie Sustenabilă”
25.07.2026
Comunicat de presă – lansare proiect
„Panouri Fotovoltaice Autonome: Energia Viitorului pentru o Românie Sustenabilă”
Apel de proiecte: PFM/322/PFM_P1/NA – Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile
Scopul proiectului: Realizarea unei capacități noi de producere a energiei electrice din surse regenerabile solare, cu o putere instalată de 1 MW și sistem de stocare integrat, amplasată pe acoperișul unei hale industriale existente.
Beneficiar: RED INTERNET SALES S.R.L.
Autoritate finanțatoare: Ministerul Energiei, prin Fondul pentru modernizare
Locul de implementare: Localitatea Albești, județul Mureș
Termen de finalizare a implementării: 31.12.2026
|Valoarea totală a proiectului (lei)
|Valoarea finanțării din Fondul pentru modernizare (lei)
|2.656.436,35
|886.149,73
Rezumat proiect și activități:
Proiectul constă în realizarea unei centrale electrice fotovoltaice cu o putere instalată de 1 MW, formată din panouri fotovoltaice invertoare trifazate, invertoare trifazate hibride, sistem de stocare a energiei electrice, sistem de monitorizare și control, precum și structura de montaj pe acoperi.
Rezultatele urmărite prin implementarea proiectului sunt următoarele:
Rezultat 1: Punerea în funcțiune a unei capacități noi de 1 MW de producere a energiei electrice din surse regenerabile solare. Rezultat 2: Producția medie anuală de 1.200 MWh de energie electrică din surse regenerabile, respectiv 30.000 MWh pe întreaga perioadă de referință. Rezultat 3: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 278,4 tone CO₂ echivalent pe an.
Date de contact:
Radu-Ioan ROȘ. Telefon: 0757112211, e-mail: [email protected]
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