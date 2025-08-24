VIDEO | Drumul din centrul comunei Miraslău, asfaltat din nou complet după 16 ani: Lucrări realizate în timp record

Drumul din centrul comunei Miraslău, asfaltat din nou complet după 16 ani: Lucrări realizate în timp record

Drumul din centrul comunei Miraslău a fost asfaltat din nou complet pe o porțiune de aproape 2 kilometri, la distanță de 16 ani de la anterioara astfel de operațiune.

Lucrările, inclusiv rașchetarea și terasamentele, au fost făcute în timp record, de doar 10 zile, de o firmă din Turda, companie care anterior a modernizat și străzile secundare din Miraslău în cadrul unui proiect finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.

Investiția în DC 82 a costat 974.000 de lei, fondurile provenind în totalitate din bugetul local al comunei Miraslău.

„În condițiile în care străzile secundare erau modernizate nu puteam admite ca drumul din centrul comunei să rămână într-o stare deplorabilă. Era impracticabil, plin de gropi”, a declarat pentru ziarulunirea.ro primarul comunei Miraslău, Aurel Mărginean.

Acesta a explicat de ce a ajuns drumul din zona centrală a comunei, unul foarte circulat, într-o stare precară.

„Ultima dată acest drum a fost asfaltat în 2029, de către Consiliul Județean Alba. Între timp s-a introdus canalizarea și s-a procedat și la schimbarea instalației de gaz. S-a ajuns astfel la deteriorarea severă a suprafeței carosabile”, a spus edilul din Miraslău.

„Acum drumul arată impecabil și suntem conștienți că datorită acestui fapt șoferii sunt predispuși să depășească limita legală de viteză. Avem și școală și grădiniță în zonă, așa că va trebui să luăm măsurile necesare pentru a evita evenimentele rutiere. Urmează să mai facem marcajele și să punem semnele de circulație, urmând ca recepția lucrării să fie făcută în cursul săptămânii viitoare”, a precizat, joi, 21 august 2025, primarul comunei Miraslău, Aurel Mărginean.

