VIDEO. Drogul Zombie face victime și la Alba Iulia: Imagini șocante cu un tânăr filmat într-o benzinărie

Trist, foarte trist…Aceste imagini incep sa devina o obisnuinta pe la noi, din pacate o sa le tot vedem prin tara. Efectul Zombie, efectul “legalelor”, droguri despre care va vorbeam in urma cu o luna, la “ROMANIA, TE IUBESC!”Tineri care fumeaza tigari cu diverse substante ce distrug, la propriu tesutul creierului, dupa cum afirma medicii. Sunt dependenti care imi povesteau cu ocazia reportajului ca nici macar nu isi dau seama ce li se intampla, au impresia ca au clipit de 3 ori sub efectul acestor substante nocive.Bine ca nu s-a urcat la volan, si nici nu s-a aventurat la sosea, prin traficul din zona.PS: si-a revenit dupa vreo 15 minute, l-a luat cineva cu masina. Oamenii de la benzinarie spun ca il cunosc politistii locului, a mai fost ridicat din zona, in aceeasi stare.

Publicată de Rares Nastase pe Vineri, 12 aprilie 2019