VIDEO | Drapelul de la intrarea în sediul Primăriei Alba Iulia coborât în bernă: Zi de doliu național în memoria fostului președinte Ion Iliescu

Drapelul de la intrarea în sediul Primăriei Alba Iulia coborât în bernă: Zi de doliu național

Steagul României de la intrarea în sediul Primăriei Alba Iulia a fost coborât în bernă, joi, 7 august 2025, zi de doliu național în memoria fostului președinte Ion Iliescu.

Guvernul a aprobat, la 5 august 2025, în ședință extraordinară, declararea zilei de 7 august 2025 – zi de doliu național pe teritoriul României, în semn de respect față de memoria fostului președinte al României, Ion Iliescu.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, în ziua de doliu național, toate instituțiile și autoritățile publice centrale și locale arborează drapelul României în bernă.

De asemenea, drapelul național în bernă se arborează la sediile partidelor politice, organizațiilor sindicale și patronale, instituțiilor de învățământ de orice grad, instituțiilor de cultură și misiunilor diplomatice ale României, la punctele pentru trecerea frontierei, în aeroporturi, porturi, gări și autogări, precum și ca pavilion pe navele de orice fel și pe ambarcațiuni ce navighează sub pavilion românesc. Aceeași obligație revine și persoanelor fizice, dacă arborează drapelul României la domiciliu sau la reședință.

Totodată, posturile de radio și de televiziune, precum și instituțiile de cultură își adaptează programul difuzat și activitățile organizate în mod corespunzător acestei zile.

Ion Iliescu a murit la 5 august 2025, la vârsta de 95 de ani (n. 3 martie 1930). Era internat din luna iunie la Spitalul Clinic de Urgență ‘Prof. Dr. Agrippa Ionescu’, fiind diagnosticat cu cancer pulmonar. A fost primul președinte al României postcomuniste, îndeplinind funcția de șef de stat în trei mandate: 1990-1992, 1992-1996 și 2000-2004. Ulterior a fost senator, apoi s-a retras din viața politică.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI