VIDEO | Dosar penal pentru ucidere din culpă în urma tragediei din Alba Iulia, în care o femeie a decedat: Șoferul care a lovit-o mortal pe trecerea de pietoni, cercetat în stare de libertate
Dosar penal pentru ucidere din culpă în urma tragediei din Alba Iulia, în care o femeie a decedat: Șoferul care a lovit-o mortal pe trecerea de pietoni, cercetat în stare de libertate
Polițiștii din Alba au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă în urma tragediei din Alba Iulia, în care o femeie de 62 de ani a decedat.
Potrivit IPJ Alba, șoferul care a lovit-o mortal pe trecerea de pietoni este cercetat în stare de libertate.
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Reamintim că accidentul a avut loc marți, 14 iulie 2026, în jurul orei 14.30, pe strada Tudor Vladimirescu din municipiul Alba Iulia, în fața Alba Mall.
Polițiștii care s-au deplasat la fața locului au constatat faptul că un bărbat, în vârstă de 65 de ani, din municipiul Alba Iulia, în timp ce conducea un autoturism, a surprins și accidentat o femeie, în vârstă de 62 de ani, din municipiul Alba Iulia, care se afla angajată în traversarea regulamentară a străzii, prin loc semnalizat și marcat corespunzător.
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În urma evenimentului rutier, femeia a suferit leziuni corporale grave și, din nefericire, nu a răspuns manevrelor de resuscitare efectuate de echipajul medical, fiind declarat decesul acesteia.
Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.
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