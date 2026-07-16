Economie

Comunicat de presă – 16 iulie 2026: Lansare proiect „Dezvoltarea activității societății Jolycar SRL”

Dana Opruta

Publicat

acum 3 ore

în

De

16.07.2026

Comunicat lansare proiect

ziarul unirea ca sursa de stiri google

DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII JOLYCAR SRL

 

Scopul proiectului: îmbunătățirea competitivității intreprinderii JOLYCAR SRL prin realizarea unei investiții în domeniul întreținerii și reparării autovehiculelor prin achizitionarea de active corporale și/sau necorporale și servicii.

Beneficiar: JOLYCAR SRL

Perioada de implementare: 11.06.2026 – 10.06.2029

Valoarea totală a proiectului (Lei): 1.672.516,13    Valoarea cofinanțării UE (lei): 845.859,68

Rezumat proiect și activități:

Obiective specifice ale proiectului sunt:

  1. Dezvoltarea capacitatii de realizare a activitatii societatii prin infiintarea unei noi unitati de prestari servicii si dotarea acesteia cu activele corporale necesare, precum si prin asigurarea serviciilor necesare implementarii proiectului propus.
  2. Respectarea si promovarea principiilor orizontale privind dezvoltarea durabila, egalitate de sanse, de gen si nediscriminarea prin:
  • Minimizarea la sursa a deseurilor generate.
  • Promovarea principiilor orizontale privind egalitatea de șanse și tratament prin:
  • creare de noi locuri de muncă pentru persoane din categorii defavorizate, respectiv angajarea unei persoane din categorii defavorizate („are vârsta cuprinsa intre 15-24 de ani”);
  • includerea persoanelor de sex feminin atat in echipa de management si implementare a proiectului cat si in echipa de operare a investitiei.
  1. Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat, prin realizarea instruirii specializate a angajaților. JOLYCAR SRL va achiziționa prin proiect programe de formare specifică de competențe pentru specializare inteligentă și anume competențe tehnice, pentru personalul implicat în operaționalizarea investiției finanțate prin proiect.

Proiectul propus de JOLYCAR SRL prevede instruirea a 6 angajati, în vederea dezvoltării abilităților și competențelor specifice domeniului de activitate al firmei si anume Curs de formare profesionala mecanic auto.

Rezultatele asteptate ale proiectului sunt:

1. Proiect implementat conform documentatiei propuse – Documentatie proiect elaborata: cerere de finantare elaborata, plan de afaceri elaborat etc.

2. Dotarea cu active corporale, dupa cum urmeaza: Elevator electrohidraulic 4 coloane pregatit geometrie; Elevator electromecanic 2 coloane 4.2T; Aparat service automat, pentru vehicule; Aparat service de clima; Aparat inlocuit ulei; Presa hidraulica; Tester diagnoza; Echipament 3D reglare geometrie directie; Elevator foarfeca 3T; Masina montat-demontat anvelope Masina de echilibrat roti

3. Cresterea numărului mediu de salariați ca urmare a realizării investiției, față de nivelul înregistrat în ultimul an fiscal încheiat înainte de depunerea cererii de finanțare, respectiv 4 angajati.

4. La finalul implementarii proiectului se va realiza angajarea personalului suplimentar necesar, intre care o persoana care „are vârsta cuprinsa intre 15-24 de ani.”

Impactul proiectului constă în crearea de 4 locuri de muncă, cu un accent pe incluziunea socială, sprijinind angajarea persoanelor din categorii defavorizate, creșterea competitivității și eficienței activității prin dotarea cu echipamente de ultimă generație și reducerea impactului asupra mediului prin utilizarea unor echipamente eficiente energetic și sustenabile.

Locație de implementare: orasul Aiud, strada Herja, nr. FN, judetul Alba, nr. cadastral 93331

Valoarea totala a proiectului: 1.672.516,13 Lei
Valoare finantare UE din FEDR: 845.859,68 Lei
Valoare finantare bugetul national: 149.269,35 Lei
Valoare cofinantare eligibila beneficiar: 250.339,09 Lei
Valoare cofinantare neeligibila beneficiar: 427.048,01 Lei

Informatii suplimentare se pot obtine la:

JOLYCAR SRL
Iuliana BARA, Administrator
Telefon: 0741.665.757
Email: [email protected]
Adresa: Municipiul Aiud, str. 1 DECEMBRIE 1918, nr. 7, Județ Alba

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăreste Ziarul Unirea pe ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Economie

Economie

Anunț public Kronospan Trading SRL: A fost luată decizia etapei de încadrare de către Direcția Județeană de Mediu Alba pentru proiectul „Modernizare instalație uscare fibră”

Ioana Oprean

Publicat

acum o zi

în

15 iulie 2026

De

Anunț public Kronospan Trading SRL: A fost luată decizia etapei de încadrare de către Direcția Județeană de Mediu Alba pentru proiectul „Modernizare instalație uscare fibră” Kronospan Trading SRL, titular al proiectului: „Modernizare instalație uscare fibră”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Direcția Județeană de Mediu Alba, în cadrul procedurii de […]

Citește mai mult

Economie

Comunicat de presă – 15 iulie 2026: Lansare proiect „Dezvoltarea activității societății Jolycar SRL”

Dana Opruta

Publicat

acum o zi

în

15 iulie 2026

De

15.07.2026 Comunicat lansare proiect DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII JOLYCAR SRL   Scopul proiectului: îmbunătățirea competitivității intreprinderii JOLYCAR SRL prin realizarea unei investiții în domeniul întreținerii și reparării autovehiculelor prin achizitionarea de active corporale și/sau necorporale și servicii. Beneficiar: JOLYCAR SRL Perioada de implementare: 11.06.2026 – 10.06.2029 Valoarea totală a proiectului (Lei): 1.672.516,13    Valoarea cofinanțării UE […]

Citește mai mult

Economie

Comunicat de presă – 29 iunie 2026: A fost finalizată reabilitarea aducțiunii de apă Stația de Pompare Galda – Teiuș – Aiud – Ocna Mureș

Dana Opruta

Publicat

acum 2 săptămâni

în

29 iunie 2026

De

Comunicat de Presă 29.06.2026 A fost finalizată reabilitarea aducțiunii de apă Stația de Pompare Galda – Teiuș – Aiud – Ocna Mureș   S.C. APA CTTA S.A. ALBA, anunță finalizarea lucrărilor aferente Contractului de lucrări AB3-CL1 – „Reabilitare aducțiune SP Galda – Teiuș – Aiud – Ocna-Mureș” parte a Proiectului regional „Reabilitarea și extinderea sistemelor […]

Citește mai mult