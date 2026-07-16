Atac cibernetic la ANCPI: Aplicația de cadastru și carte funciară nefuncționale până la sfârșitul săptămânii
Atac cibernetic la ANCPI: Aplicația de cadastru și carte funciară nefuncționale până la sfârșitul săptămânii
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a anunțat miercuri, 15 iulie 2026, că a fost ținta unui atac cibernetic, incident care a dus la cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria instituției. Deși sistemele informatice sunt indisponibile de marți, instituția dă asigurări că datele administrate nu au fost compromise.
Potrivit unui comunicat transmis de ANCPI, atacul cibernetic este în prezent investigat de instituțiile competente ale statului, iar cauzele și circumstanțele incidentului sunt în curs de analiză.
Instituția precizează că bazele de date gestionate prin sistemele sale informatice sunt în siguranță și nu au fost afectate în urma atacului.
Aplicația e-Terra și serviciile informatice sunt indisponibile
ANCPI reamintește că, începând de marți, 14 iulie, toate sistemele informatice pe care le administrează sunt nefuncționale. Printre acestea se numără aplicația de cadastru și carte funciară e-Terra, dar și adresele oficiale de e-mail ale instituției.
Potrivit estimărilor actuale, aplicația e-Terra nu va putea fi utilizată cel mai probabil până la sfârșitul acestei săptămâni.
Blocajul afectează activitatea oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, precum și a notarilor, executorilor judecătorești, băncilor, dezvoltatorilor imobiliari și a tuturor persoanelor care au nevoie de extras de carte funciară sau de înregistrarea unor operațiuni în sistem.
Anchetă în desfășurare
ANCPI nu a oferit, deocamdată, detalii despre tipul atacului informatic sau despre autorii acestuia, precizând doar că investigațiile sunt în desfășurare.
Reprezentanții instituției susțin că echipele tehnice lucrează pentru restabilirea funcționării sistemelor în condiții de siguranță și își cer scuze utilizatorilor pentru disconfortul creat.
„Datele administrate prin sistemele informatice gestionate de ANCPI sunt în siguranță și nu au fost compromise în urma acestui incident”, transmite instituția, care estimează că serviciile informatice vor fi repuse în funcțiune după finalizarea verificărilor de securitate.
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