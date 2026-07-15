Municipiul Alba Iulia, de o lună fără transport local: Șoferii STP încep mâine protestele în fața primăriei
Municipiul Alba Iulia, de o lună fără transport local: Șoferii STP încep mâine protestele în fața primăriei
Joi, 16 iulie 2026, se împlinește o lună de când Alba Iulia nu are transport local, după ce șoferii STP au oprit lucrul și au intrat în grevă pentru că nu și-au primit salariile de 3 luni. Începând de mâine, angajații vor protesta în fața Primăriei.
Manifestația va avea loc în zilele de 16-17 iulie 2026, săptămâna aceasta și 20-24 iulie 2026, săptămâna viitoare, în intervalul orar 09.00-13.00.
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Cererea pentru organizarea protestului în fața sediului administrației locale de la Alba Iulia a fost depusă luni, 13 iulie 2026 și aprobată a doua zi de comisia pentru adunări publice.
Șoferii STP Alba Iulia au făcut astăzi, cu o zi înainte de manifestație, un apel către toți locuitorii municipiului și nu numai, afectați de suspendarea transportului public local, să le fie alături la protestele pașnice pe care le vor organiza în fața Primăriei Alba Iulia. Aceștia spun că doar prin solidaritate pot determina găsirea unei soluții care să le permită să își primească salariile restante și să revină la volan.
Pentru a transmite mesajul lor cât mai multor oameni, angajații STP au lipit afișe în stațiile de autobuz din oraș. Prin acestea îi invită pe călători și pe toți cei afectați de lipsa autobuzelor să participe la protest și să își arate susținerea.
Reamintim că greva spontană a dus la suspendarea transportului public din Alba Iulia și a afectat mii de călători. La o lună de la declanșarea conflictului, șoferii încearcă acum să își susțină revendicările printr-un protest autorizat, chiar în fața Primăriei Alba Iulia.
Situația a provocat perturbări majore în transportul local, iar în ultimele săptămâni, conflictul dintre angajați, operatorul de transport și autorități a rămas fără o soluție definitivă, iar tensiunile au continuat.
Organizarea protestului la sfârșitul acestei săptămâni reprezintă o nouă etapă în demersurile șoferilor de a-și face auzite revendicările și de a atrage atenția asupra problemelor care persistă în sistemul de transport public din municipiu.
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