LIVE VIDEO | Protest al șoferilor și al altor angajați de la STP în fața Primăriei Alba Iulia: „Nu trăim în codru! Vrem transport. nu izolare!”

Protest al șoferilor și al altor angajați de la STP în fața Primăriei Alba Iulia: „Nu trăim în codru! Vrem transport. nu izolare!”

Primul protest al șoferilor și al altor angajați ai Societății de Transport Public (STP) în fața Primăriei Alba Iulia a început în dimineața zilei de joi, 16 iulie 2026, după ce angajații companiei au obținut aprobarea autorităților pentru organizarea unei serii de manifestații.

Acțiunea reprezintă o nouă etapă a conflictului care durează de aproape o lună și care a dus la blocarea transportului public local, în contextul nemulțumirilor generate de întârzierile la plata salariilor și de situația financiară a operatorului.

Încă de la primele ore ale dimineții, mai mulți șoferi STP s-au adunat în fața sediului Primăriei Alba Iulia pentru a-și face auzite revendicările. Protestatarii solicită soluții concrete pentru deblocarea situației și plata drepturilor salariale restante, susținând că, în lipsa unor măsuri rapide, nu își pot relua activitatea în condiții normale.

Protestatarii au afișat lozinci precum „Nu trăim în codru! Vrem transport, nu izolare”, „3 luni fără salarii” și „Copiii noștri nu trăiesc din promisiuni”.

Manifestația de joi este prima din seria protestelor autorizate de Comisia pentru adunări publice, programate să se desfășoare în intervalul 16–17 iulie și 20–24 iulie, între orele 09:00 și 13:00. Prin aceste acțiuni, șoferii urmăresc să mențină presiunea asupra autorităților și factorilor implicați în soluționarea conflictului care afectează de săptămâni întregi transportul public din municipiu.

Criza STP a izbucnit în luna iunie 2026, când șoferii au refuzat să mai iasă pe traseu, invocând întârzieri repetate la plata salariilor și lipsa unor garanții privind achitarea acestora.

De atunci, circulația autobuzelor a fost suspendată, iar mii de locuitori ai municipiului Alba Iulia au fost nevoiți să recurgă la mijloace alternative de transport, situație care a generat numeroase nemulțumiri în rândul comunității.

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