O comună din Alba investește aproape un milion de lei în modernizarea infrastructurii pietonale de pe un sector de drum județean

Primăria Comunei Lopadea Nouă a demarat procedurile pentru obținerea avizului de mediu necesar realizării investiției „Amenajare șanțuri și trotuare adiacente drumului județean în intravilanul localității Lopadea Nouă, județul Alba – Tronsonul 1”.

Proiectul vizează modernizarea unui sector de 752 de metri al drumului județean DJ107E, una dintre principalele căi de circulație din localitate.

Valoarea totală a investiției este estimată la 966.735,19 de lei, fără TVA, iar durata efectivă de execuție a lucrărilor este de aproximativ șase luni.

O infrastructură adaptată nevoilor actuale

Proiectul include amenajarea unei infrastructuri moderne pentru pietoni și îmbunătățirea sistemului de colectare a apelor pluviale, prin realizarea unor lucrări complexe pe ambele părți ale drumului județean.

Printre principalele intervenții prevăzute se numără:

*realizarea a 293 de metri de trotuare cu lățimea de 1,20 metri;

*refacerea a peste 1.000 de metri de acostamente;

*amenajarea a 699 de metri de șanțuri betonate de diferite tipuri și a unei rigole carosabile;

*modernizarea și repararea podețelor transversale

*amenajarea a 30 de accese la proprietăți și a unei parcări de 165 mp.

Trotuarele vor fi executate din pavele autoblocante montate pe fundații din balast și piatră spartă, fiind încadrate de borduri prefabricate și prevăzute cu pante care să permită evacuarea eficientă a apelor pluviale. Accesele la gospodării vor fi reconstruite astfel încât să asigure continuitatea sistemului de drenaj și un acces facil pentru locuitori.

Siguranța pietonilor, principala prioritate

Potrivit documentației, necesitatea investiției este determinată de lipsa unor trotuare continue și de starea precară a sistemului de colectare a apelor pluviale. În prezent, pe numeroase porțiuni șanțurile lipsesc sau sunt colmatate, ceea ce favorizează acumularea apei și afectează siguranța circulației.

Prin implementarea proiectului, autoritățile urmăresc:

*creșterea siguranței circulației pietonale;

*facilitarea accesului către proprietăți și obiectivele publice din localitate;

*îmbunătățirea confortului locuitorilor;

*reducerea riscului producerii accidentelor;

*modernizarea aspectului general al localității și crearea unor condiții favorabile dezvoltării economice.

Reprezentanții administrației locale din Lopadea Nouă subliniază că neimplementarea investiției ar menține problemele existente privind evacuarea apelor pluviale, ar accentua degradarea infrastructurii și ar putea descuraja investițiile și dezvoltarea comunei.

Impact redus asupra mediului

Documentația de mediu arată că investiția nu presupune defrișări și nu va modifica destinația terenului, toate lucrările urmând să fie executate pe domeniul public existent.

După finalizarea șantierului, zonele afectate vor fi readuse la starea inițială prin refacerea taluzurilor și însămânțarea acestora cu vegetație. În timpul execuției vor fi aplicate măsuri pentru limitarea prafului, a zgomotului și a eventualelor surse de poluare, iar constructorul va avea obligația să gestioneze corespunzător deșeurile rezultate din lucrări.

Potrivit memoriului de prezentare, investiția va avea, pe termen lung, un efect pozitiv asupra mediului și a calității vieții locuitorilor, prin îmbunătățirea sistemului de drenaj al apelor și creșterea siguranței circulației în intravilanul comunei.

foto – cu rol ilustrativ

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