Programul de guvernare și lista Guvernului au fost depuse la Parlamentul României de Siegfried Mureșan: ,,În doar cinci zile am reuşit să depunem un program amplu”

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a depus sâmbătă, la Parlament, lista miniştrilor propuşi şi programul de guvernare, fiind însoţit de Tanczos Barna, propus de UDMR pentru Ministerul Agriculturii, şi de Cătălin Drulă, propunerea USR pentru Ministerul Transporturilor.

Din acest moment, poate fi declanşată procedura în vederea învestirii Guvernului, care constă în audierea şi avizarea miniştrilor în comisiile parlamentare de specialitate şi votul în plenul Parlamentului, scrie News.ro.

,,În doar cinci zile am reuşit să depunem un program amplu de 372 de măsuri”, a declarat Mureşan imediat după ce a depus la Parlament programul de guvernare.

El a precizat că reforma statului va fi primul lucru pe care Guvernul său îl va face pentru România.

Birourile Permanente ale Camerei Deputaţilor ăi Senatului urmează să se întrunească pentru a stabili calendarul acţiunilor pentru învestirea Guvernului: audierea miniştrilor în comisiile de specialitate şi şedinţa comună în care va fi dat votul de învestitur, mai notează sursa citată.

Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, în acest caz fiind vorba despre 233 de voturi. Guvernul Mureşanu nu are la acest moment numărul de vorturi necesar.

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