Actualitate

Programul de guvernare și lista Guvernului au fost depuse la Parlamentul României de Siegfried Mureșan: ,,În doar cinci zile am reuşit să depunem un program amplu”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 50 de minute

în

De

Programul de guvernare și lista Guvernului au fost depuse la Parlamentul României de Siegfried Mureșan: ,,În doar cinci zile am reuşit să depunem un program amplu”

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a depus sâmbătă, la Parlament, lista miniştrilor propuşi şi programul de guvernare, fiind însoţit de Tanczos Barna, propus de UDMR pentru Ministerul Agriculturii, şi de Cătălin Drulă, propunerea USR pentru Ministerul Transporturilor.

Din acest moment, poate fi declanşată procedura în vederea învestirii Guvernului, care constă în audierea şi avizarea miniştrilor în comisiile parlamentare de specialitate şi votul în plenul Parlamentului, scrie News.ro.

,,În doar cinci zile am reuşit să depunem un program amplu de 372 de măsuri”, a declarat Mureşan imediat după ce a depus la Parlament programul de guvernare.

El a precizat că reforma statului va fi primul lucru pe care Guvernul său îl va face pentru România.

Birourile Permanente ale Camerei Deputaţilor ăi Senatului urmează să se întrunească pentru a stabili calendarul acţiunilor pentru învestirea Guvernului: audierea miniştrilor în comisiile de specialitate şi şedinţa comună în care va fi dat votul de învestitur, mai notează sursa citată.

Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, în acest caz fiind vorba despre 233 de voturi. Guvernul Mureşanu nu are la acest moment numărul de vorturi necesar.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Foto | Acțiuni pentru siguranța elevilor, la Alba Iulia și Zlatna: Peste 900 de elevi și profesori au participat la activitățile polițiștilor

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

26 septembrie 2026

De

Acțiuni pentru siguranța elevilor, la Alba Iulia și Zlatna: Peste 900 de elevi și profesori au participat la activitățile polițiștilor Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au desfășurat, în zilele de 22 și 24 septembrie 2026, în municipiul Alba Iulia și în orașul Zlatna, acțiuni pentru creșterea gradului de siguranță în unitățile de […]

Citește mai mult

Actualitate

Video | Tragedie de neimaginat în județul vecin: Doi tineri și-au pierdut viața după un accident înfiorător

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

26 septembrie 2026

De

Tragedie de neimaginat în județul vecin: Doi tineri și-au pierdut viața după un accident înfiorător   Un accident rutier a avut loc în această dimineață la Petroșani, în urma căruia doi tineri și-au pierdut viața după un eveniment rutier cu o singură mașină implicată. Potrivit ISU Hunedoara, doi bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 20 […]

Citește mai mult

Actualitate

Aproape 270.000 de șomeri la sfârșitul lunii august 2026. Mai mult de 29.000 sunt tineri sub 25 de ani

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

26 septembrie 2026

De

Aproape 270.000 de șomeri la sfârșitul lunii august 2026. Mai mult de 29.000 sunt tineri sub 25 de ani Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a anunțat, vineri, că rata șomajului înregistrată la nivel național a fost de 3,26% în luna august. Luna trecută, aproape 270.000 de români erau șomeri, iar peste 29.000 […]

Citește mai mult