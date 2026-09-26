Foto | Acțiuni pentru siguranța elevilor, la Alba Iulia și Zlatna: Peste 900 de elevi și profesori au participat la activitățile polițiștilor

Acțiuni pentru siguranța elevilor, la Alba Iulia și Zlatna: Peste 900 de elevi și profesori au participat la activitățile polițiștilor

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au desfășurat, în zilele de 22 și 24 septembrie 2026, în municipiul Alba Iulia și în orașul Zlatna, acțiuni pentru creșterea gradului de siguranță în unitățile de învățământ și în zonele adiacente acestora.

La activități au participat polițiști din cadrul Biroului Siguranța Școlară, Poliției Municipiului Alba Iulia, Poliției Orașului Zlatna și Serviciului Criminalistic – Compartimentul Canin, alături de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba.

În cadrul acțiunilor, polițiștii au desfășurat 40 de activități informativ-preventive, adresate elevilor și cadrelor didactice, de care au beneficiat peste 900 de persoane. Discuțiile au vizat siguranța elevilor și prevenirea comportamentelor care îi pot expune unor situații de risc.

Totodată, au fost oprite, pentru control, microbuze școlare, iar conducătorii auto au fost testați, în vederea depistării consumului de alcool sau de substanțe psihoactive.

Operatorii economici din zona unităților de învățământ au fost instruiți cu privire la respectarea prevederilor legale referitoare la comercializarea către elevi a băuturilor alcoolice, produselor din tutun și băuturilor energizante.

De asemenea, au fost desfășurate activități de instruire a agenților de securitate, care asigură paza unităților de învățământ.

Astfel de activități vor continua și în perioada următoare.

Secțiune Știri sub articolul principal