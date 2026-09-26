Foto | Acțiuni pentru siguranța elevilor, la Alba Iulia și Zlatna: Peste 900 de elevi și profesori au participat la activitățile polițiștilor
Acțiuni pentru siguranța elevilor, la Alba Iulia și Zlatna: Peste 900 de elevi și profesori au participat la activitățile polițiștilor
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au desfășurat, în zilele de 22 și 24 septembrie 2026, în municipiul Alba Iulia și în orașul Zlatna, acțiuni pentru creșterea gradului de siguranță în unitățile de învățământ și în zonele adiacente acestora.
La activități au participat polițiști din cadrul Biroului Siguranța Școlară, Poliției Municipiului Alba Iulia, Poliției Orașului Zlatna și Serviciului Criminalistic – Compartimentul Canin, alături de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba.
În cadrul acțiunilor, polițiștii au desfășurat 40 de activități informativ-preventive, adresate elevilor și cadrelor didactice, de care au beneficiat peste 900 de persoane. Discuțiile au vizat siguranța elevilor și prevenirea comportamentelor care îi pot expune unor situații de risc.
Totodată, au fost oprite, pentru control, microbuze școlare, iar conducătorii auto au fost testați, în vederea depistării consumului de alcool sau de substanțe psihoactive.
Operatorii economici din zona unităților de învățământ au fost instruiți cu privire la respectarea prevederilor legale referitoare la comercializarea către elevi a băuturilor alcoolice, produselor din tutun și băuturilor energizante.
De asemenea, au fost desfășurate activități de instruire a agenților de securitate, care asigură paza unităților de învățământ.
Astfel de activități vor continua și în perioada următoare.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Programul de guvernare și lista Guvernului au fost depuse la Parlamentul României de Siegfried Mureșan: ,,În doar cinci zile am reuşit să depunem un program amplu”
Programul de guvernare și lista Guvernului au fost depuse la Parlamentul României de Siegfried Mureșan: ,,În doar cinci zile am reuşit să depunem un program amplu” Premierul desemnat Siegfried Mureşan a depus sâmbătă, la Parlament, lista miniştrilor propuşi şi programul de guvernare, fiind însoţit de Tanczos Barna, propus de UDMR pentru Ministerul Agriculturii, şi de […]
Video | Tragedie de neimaginat în județul vecin: Doi tineri și-au pierdut viața după un accident înfiorător
Tragedie de neimaginat în județul vecin: Doi tineri și-au pierdut viața după un accident înfiorător Un accident rutier a avut loc în această dimineață la Petroșani, în urma căruia doi tineri și-au pierdut viața după un eveniment rutier cu o singură mașină implicată. Potrivit ISU Hunedoara, doi bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 20 […]
Aproape 270.000 de șomeri la sfârșitul lunii august 2026. Mai mult de 29.000 sunt tineri sub 25 de ani
Aproape 270.000 de șomeri la sfârșitul lunii august 2026. Mai mult de 29.000 sunt tineri sub 25 de ani Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a anunțat, vineri, că rata șomajului înregistrată la nivel național a fost de 3,26% în luna august. Luna trecută, aproape 270.000 de români erau șomeri, iar peste 29.000 […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Programul de guvernare și lista Guvernului au fost depuse la Parlamentul României de Siegfried Mureșan: ,,În doar cinci zile am reuşit să depunem un program amplu”
Programul de guvernare și lista Guvernului au fost depuse la Parlamentul României de Siegfried Mureșan: ,,În doar cinci zile am...
Foto | Acțiuni pentru siguranța elevilor, la Alba Iulia și Zlatna: Peste 900 de elevi și profesori au participat la activitățile polițiștilor
Acțiuni pentru siguranța elevilor, la Alba Iulia și Zlatna: Peste 900 de elevi și profesori au participat la activitățile polițiștilor...
Știrea Zilei
Video | A început Târgul Alba Green Energy 2026: Tehnologii de ultimă generație, noi modele de mașini electrice și workshop dedicat comunităților de energie, în prima zi
A început Târgul Alba Green Energy 2026: Tehnologii de ultimă generație, noi modele de mașini electrice și workshop dedicat comunităților...
Accident rutier pe DN 14 B, Teiuș – Blaj: Un șofer de 20 de ani din Sebeș, băut la volan, a acroșat un autocamion și a ajuns în parapet
Accident rutier pe DN 14 B, Teiuș – Blaj: Un șofer de 20 de ani din Sebeș, băut la volan,...
Curier Județean
Antreprenor din Alba, mesaj critic pentru ANAF în lupta cu evaziunea fiscală: „Statul mărește taxele ca să încaseze mai mult, dar presiunea cade tot pe cei corecți”
Antreprenor din Alba, mesaj critic pentru ANAF în lupta cu evaziunea fiscală: „Statul mărește taxele ca să încaseze mai mult,...
Amenzi de peste 2.500 de lei și mai mult de 110 persoane verificate la Alba Iulia: Acțiune a polițiștilor și jandarmilor
Amenzi de peste 2.500 de lei și mai mult de 110 persoane verificate la Alba Iulia: Acțiune a polițiștilor și...
Politică Administrație
Oferta publică de obligațiuni a municipiului Alba Iulia, suprasubscrisă: Cererea investitorilor a depășit 77 de milioane de euro, pentru emisiunea de 30 de milioane de euro
Oferta publică de obligațiuni a municipiului Alba Iulia, suprasubscrisă: Cererea investitorilor a depășit 77 de milioane de euro, pentru emisiunea...
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Ion Dumitrel și PNL au ales scumpirea transportului public. PSD a votat împotrivă
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Ion Dumitrel și PNL au ales scumpirea transportului public. PSD a votat împotrivă Înaintea ședinței...
Opinii Comentarii
Ce parfumuri a purtat Regina Maria: Făcea reclamă la Mon Boudoir în 1922, dar ar fi preferat unul de violete indiene, primit de la un Maharajah. Legenda parfumului care persistă pe holurile de la Pelișor
Ce parfumuri a purtat Regina Maria: Făcea reclamă la Mon Boudoir în 1922, dar ar fi preferat unul de violete...
Paștele din 2027 vine cu o diferență uriașă între ortodocși și catolici. Când este Învierea Domnului
Paștele ortodox și catolic în 2027. Când pică Învierea Domnului și de ce sunt sărbătorite la 35 de zile distanță...