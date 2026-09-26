Antreprenor din Alba, mesaj critic pentru ANAF în lupta cu evaziunea fiscală: „Statul mărește taxele ca să încaseze mai mult, dar presiunea cade tot pe cei corecți”

Cosmin Matieș, antreprenor și proprietarul unui restaurant din Alba Iulia, a publicat pe o rețea de socializare un text în care vorbește despre ANAF. Mai exact, acesta atrage atenția asupra modului în care instituția are mereu „grijă” să le amintească contribuabililor atunci când au depășit scadența, dar, consideră acesta, nu depune suficiente eforturi în lupta împotriva evaziunii fiscale.

Antreprenorul susține că evaziunea fiscală afectează atât bugetul de stat, cât și firmele care își plătesc corect taxele, dar și ,,concurența corectă”.

,,Statul mărește taxele ca să încaseze mai mult, dar presiunea cade tot pe cei corecți”, mai scrie antreprenorul din Alba, criticând totodată și clasa politică aflată la conducere.

Mai mult decât atât, Cosmin Matieș povestește și o întâmplare halucinantă cu un membru al Primăriei Alba Iulia.

Cosmin Matieș: ,,Paradoxal, statul mărește taxele ca să încaseze mai mult, dar presiunea cade tot pe cei corecți”

Mesajul integral publicat de Cosmin Matieș este următorul:

Dragă ANAF-ule,

Îți mulțumesc că, lună de lună, după data de 25, ai grijă să-mi amintești imediat când am depășit scadența cu două zile și mă inviți politicos să fac plata. Apreciez vigilența și ochiul ager !

Dar dacă tot suntem parteneri la împărțit banii la sfârșit de lună, poate mă ajuți să facem mai mulți, prin combaterea concurenței neloiale generate de evaziunea fiscală din HoReCa !

Pentru că:

venituri nedeclarate înseamnă TVA necolectat și neplătit la buget;

venituri nedeclarate = profit fiscal declarat mai mic și, implicit, taxe mai mici;

banii nefiscalizați = plata unor salarii „la negru” ori „la gri”;

salariile nedeclarate = mai puține contribuții și impozite plătite statului;

cel care nu fiscalizează își permite să vândă mai ieftin sau să ofere salarii mai mari, decât cel care plătește toate taxele.

Combaterea evaziunii nu înseamnă doar mai mulți bani la buget. Înseamnă și concurență corectă pentru cei care își plătesc taxele, salariile și obligațiile către stat.

Paradoxal, statul mărește taxele ca să încaseze mai mult, dar presiunea cade tot pe cei corecți, pe cei care deja declară, facturează și plătesc…pe acesta cale mulțumim guvernanților de aceste măriri .

Cei care sunt în „The Dark Side” rămân acolo. Pentru ei, majorările de taxe, contribuții sau alte schimbări fiscale au un impact minim sau chiar zero. Nu poți încasa mai mult de la cineva care oricum nu plătește. În schimb, îl taxezi și mai tare pe cel care deja contribuie. Paradoxul: în loc să lărgești baza celor care plătesc, ajungi să storci tot mai mult din aceeași categorie de contribuabili corecți.

Off the record

De ceva vreme am sesizat unui reprezentant al Primăriei mai multe nereguli din Cetate. Răspunsul? Că „îi dau în gât pe ceilalți”. A cere respectarea legii de la o persoană cu responsabilități în cadrul autorității publice locale, care are tocmai obligația de a veghea la respectarea acestor reguli, nu înseamnă „să dai în gât”.

Când nu ai plătit în viața ta un salariu, când nu ai avut responsabilitatea taxelor, a furnizorilor, a angajaților și a unei firme care trebuie să supraviețuiască lună de lună, este greu să înțelegi ce înseamnă să concurezi pe o piață în care doar unii respectă regulile.

Poate nu înțelegi nici, că salarul tău vine din ceea ce plătesc cei corecți. Atâta s-a putut… dar timpul le rezolvă pe toate. Time is ticking !

Secțiune Știri sub articolul principal