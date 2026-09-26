Antreprenor din Alba, mesaj critic pentru ANAF în lupta cu evaziunea fiscală: „Statul mărește taxele ca să încaseze mai mult, dar presiunea cade tot pe cei corecți”
Antreprenor din Alba, mesaj critic pentru ANAF în lupta cu evaziunea fiscală: „Statul mărește taxele ca să încaseze mai mult, dar presiunea cade tot pe cei corecți”
Cosmin Matieș, antreprenor și proprietarul unui restaurant din Alba Iulia, a publicat pe o rețea de socializare un text în care vorbește despre ANAF. Mai exact, acesta atrage atenția asupra modului în care instituția are mereu „grijă” să le amintească contribuabililor atunci când au depășit scadența, dar, consideră acesta, nu depune suficiente eforturi în lupta împotriva evaziunii fiscale.
Antreprenorul susține că evaziunea fiscală afectează atât bugetul de stat, cât și firmele care își plătesc corect taxele, dar și ,,concurența corectă”.
,,Statul mărește taxele ca să încaseze mai mult, dar presiunea cade tot pe cei corecți”, mai scrie antreprenorul din Alba, criticând totodată și clasa politică aflată la conducere.
Mai mult decât atât, Cosmin Matieș povestește și o întâmplare halucinantă cu un membru al Primăriei Alba Iulia.
Cosmin Matieș: ,,Paradoxal, statul mărește taxele ca să încaseze mai mult, dar presiunea cade tot pe cei corecți”
Mesajul integral publicat de Cosmin Matieș este următorul:
Dragă ANAF-ule,
Îți mulțumesc că, lună de lună, după data de 25, ai grijă să-mi amintești imediat când am depășit scadența cu două zile și mă inviți politicos să fac plata. Apreciez vigilența și ochiul ager !
Dar dacă tot suntem parteneri la împărțit banii la sfârșit de lună, poate mă ajuți să facem mai mulți, prin combaterea concurenței neloiale generate de evaziunea fiscală din HoReCa !
Pentru că:
venituri nedeclarate înseamnă TVA necolectat și neplătit la buget;
- venituri nedeclarate = profit fiscal declarat mai mic și, implicit, taxe mai mici;
- banii nefiscalizați = plata unor salarii „la negru” ori „la gri”;
- salariile nedeclarate = mai puține contribuții și impozite plătite statului;
- cel care nu fiscalizează își permite să vândă mai ieftin sau să ofere salarii mai mari, decât cel care plătește toate taxele.
Combaterea evaziunii nu înseamnă doar mai mulți bani la buget. Înseamnă și concurență corectă pentru cei care își plătesc taxele, salariile și obligațiile către stat.
Paradoxal, statul mărește taxele ca să încaseze mai mult, dar presiunea cade tot pe cei corecți, pe cei care deja declară, facturează și plătesc…pe acesta cale mulțumim guvernanților de aceste măriri .
Cei care sunt în „The Dark Side” rămân acolo. Pentru ei, majorările de taxe, contribuții sau alte schimbări fiscale au un impact minim sau chiar zero. Nu poți încasa mai mult de la cineva care oricum nu plătește. În schimb, îl taxezi și mai tare pe cel care deja contribuie. Paradoxul: în loc să lărgești baza celor care plătesc, ajungi să storci tot mai mult din aceeași categorie de contribuabili corecți.
Off the record
De ceva vreme am sesizat unui reprezentant al Primăriei mai multe nereguli din Cetate. Răspunsul? Că „îi dau în gât pe ceilalți”. A cere respectarea legii de la o persoană cu responsabilități în cadrul autorității publice locale, care are tocmai obligația de a veghea la respectarea acestor reguli, nu înseamnă „să dai în gât”.
Când nu ai plătit în viața ta un salariu, când nu ai avut responsabilitatea taxelor, a furnizorilor, a angajaților și a unei firme care trebuie să supraviețuiască lună de lună, este greu să înțelegi ce înseamnă să concurezi pe o piață în care doar unii respectă regulile.
Poate nu înțelegi nici, că salarul tău vine din ceea ce plătesc cei corecți. Atâta s-a putut… dar timpul le rezolvă pe toate. Time is ticking !
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Amenzi de peste 2.500 de lei și mai mult de 110 persoane verificate la Alba Iulia: Acțiune a polițiștilor și jandarmilor
Amenzi de peste 2.500 de lei și mai mult de 110 persoane verificate la Alba Iulia: Acțiune a polițiștilor și jandarmilor Polițiștii și jandarmii au desfășurat o acțiune în Alba Iulia pentru menținerea ordinii publice și prevenirea faptelor ilegale. Au fost verificate 112 persoane și 56 de autovehicule, iar amenzile aplicate s-au ridicat la aproape […]
25-26 septembrie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
25-26 septembrie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în perioada 25-26 septembrie 2026. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să respecte limitele de viteză legale, doar dacă este absolut […]
26 – 27 septembrie 2026 | Târgul Alba Green Energy, la Carolina Mall: Eveniment regional dedicat eficienței energetice, producerii și stocării energiei regenerabile, soluțiilor smart pentru economii de energie în clădiri și mobilității electrice
26 – 27 septembrie 2026 | Târgul Alba Green Energy, la Carolina Mall: Eveniment regional dedicat eficienței energetice, producerii și stocării energiei regenerabile, soluțiilor smart pentru economii de energie în clădiri și mobilității electrice Agenția Locală a Energiei Alba, în parteneriat cu Consiliul Județean Alba, organizează în perioada 26–27 septembrie 2026, la Carolina Mall Alba […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Programul de guvernare și lista Guvernului au fost depuse la Parlamentul României de Siegfried Mureșan: ,,În doar cinci zile am reuşit să depunem un program amplu”
Programul de guvernare și lista Guvernului au fost depuse la Parlamentul României de Siegfried Mureșan: ,,În doar cinci zile am...
Foto | Acțiuni pentru siguranța elevilor, la Alba Iulia și Zlatna: Peste 900 de elevi și profesori au participat la activitățile polițiștilor
Acțiuni pentru siguranța elevilor, la Alba Iulia și Zlatna: Peste 900 de elevi și profesori au participat la activitățile polițiștilor...
Știrea Zilei
Video | A început Târgul Alba Green Energy 2026: Tehnologii de ultimă generație, noi modele de mașini electrice și workshop dedicat comunităților de energie, în prima zi
A început Târgul Alba Green Energy 2026: Tehnologii de ultimă generație, noi modele de mașini electrice și workshop dedicat comunităților...
Accident rutier pe DN 14 B, Teiuș – Blaj: Un șofer de 20 de ani din Sebeș, băut la volan, a acroșat un autocamion și a ajuns în parapet
Accident rutier pe DN 14 B, Teiuș – Blaj: Un șofer de 20 de ani din Sebeș, băut la volan,...
Curier Județean
Antreprenor din Alba, mesaj critic pentru ANAF în lupta cu evaziunea fiscală: „Statul mărește taxele ca să încaseze mai mult, dar presiunea cade tot pe cei corecți”
Antreprenor din Alba, mesaj critic pentru ANAF în lupta cu evaziunea fiscală: „Statul mărește taxele ca să încaseze mai mult,...
Amenzi de peste 2.500 de lei și mai mult de 110 persoane verificate la Alba Iulia: Acțiune a polițiștilor și jandarmilor
Amenzi de peste 2.500 de lei și mai mult de 110 persoane verificate la Alba Iulia: Acțiune a polițiștilor și...
Politică Administrație
Oferta publică de obligațiuni a municipiului Alba Iulia, suprasubscrisă: Cererea investitorilor a depășit 77 de milioane de euro, pentru emisiunea de 30 de milioane de euro
Oferta publică de obligațiuni a municipiului Alba Iulia, suprasubscrisă: Cererea investitorilor a depășit 77 de milioane de euro, pentru emisiunea...
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Ion Dumitrel și PNL au ales scumpirea transportului public. PSD a votat împotrivă
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Ion Dumitrel și PNL au ales scumpirea transportului public. PSD a votat împotrivă Înaintea ședinței...
Opinii Comentarii
Ce parfumuri a purtat Regina Maria: Făcea reclamă la Mon Boudoir în 1922, dar ar fi preferat unul de violete indiene, primit de la un Maharajah. Legenda parfumului care persistă pe holurile de la Pelișor
Ce parfumuri a purtat Regina Maria: Făcea reclamă la Mon Boudoir în 1922, dar ar fi preferat unul de violete...
Paștele din 2027 vine cu o diferență uriașă între ortodocși și catolici. Când este Învierea Domnului
Paștele ortodox și catolic în 2027. Când pică Învierea Domnului și de ce sunt sărbătorite la 35 de zile distanță...