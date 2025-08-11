La Primăria Alba Iulia, ”gura bate fundul”. Lucrările de demolare de la Poarta a IV-a au fost începute fără autorizație de desființare

Potrivit unui anunț postat în data de 5 august 2025 pe pagina oficială de Facebook a Primăriei municipiului Alba Iulia – ”Miercuri, 6 august, începând cu ora 08:00, vor începe lucrările de demontare a podului de la Poarta a IV-a a Cetății” – lucrările de desființare a podului de la Poarta a IV-a din Cetatea Alba Iulia, chiar au și început în data de 6 august, așa cum a anunțat instituția.

Ele erau necesare întrucât în perioada 8-10 august avea loc festivalul de camioane Truck Tuning Art 2025 în șanțurile Cetății, iar podul respectiv era șubred, astfel încât era un adevărat pericol pentru participanții la eveniment. Nu știm să fi contestat cineva din presa locală necesitatea demolării acelui pod.

Însă când ”gura bate fundul” sau când ești într-un perpetuu război imaginar cu o parte a presei locale care te deranjează pentru că scrie adevărul, uitând că ești plătit din bani publici, s-ar putea ca gălăgia să se întoarcă împotriva ta. În ultimele luni, de pe o mulțime de conturi false, în cel mai pur stil securist, au fost postate pe o rețea de socializare numeroase mizerii, insulte și calomnii prin care se încerca intimidarea unor jurnaliști, a unei parți a presei locale sau a oricui ar fi avut tupeul să gândească altfel!

Dacă cei din primărie ar fi tăcut, probabil nu ajungeau filosofi, dar cu siguranță, dacă nu ar fi postat autorizația de desființare a podului de la Poarta a IV-a a Cetății, emisă la data de 7 august 2025 (ulterior începerii lucrărilor), presa, ziariștii nu ar fi remarcat subiectul, mai ales că au fost 3 zile de festival TTA 2025 obositoare.

Nu există nici un dubiu, dar nici cel mai mic, lucrările de desființare a Podului de la Poarta a IV-a au început fără autorizare, la data de 6 august, așa cum scriu jurnaliștii de la Alba24.ro AICI.

ziarulunirea.ro a publicat la rândului lui imagini din timpul demolării, tot în data de 6 august:

Potrivit legii 50/1991 actualizată, dacă lucrările de demolare (desființare) au început înainte de emiterea autorizației, chiar dacă aceasta a fost emisă ulterior, fapta este consumată. Sancțiunea este amendă contravențională între 1.000 și 100.000 lei. Dacă imobilul demolat este clasat monument istoric sau se află într-o zonă protejată, sancțiunea poate fi mai dură și poate atrage chiar și răspunderea penală.

În dimineața zile de 7 august 2025, cea mai mare parte din pod era jos, demolată, dar probabil angajații Primăriei Alba Iulia, care susțin că lucrările au fost efectuate legal, au descoperit… călătoria în timp!

Solicităm pe această cale Inspectoratului de stat în construcții să verifice și să ne comunice dacă serviciul de disciplină în construcții de la Primăria Alba Iulia a dispus vreo sancțiune? Reprezentații Primăriei Alba Iulia nu ne-au răspuns până la această oră, deși lucrurile sunt cât se poate de clare. Este fără putință de tăgadă că lucrările de demolare a podului de la Poarta a IV-a au fost începute în data de 6 augustu 2025, fără să existe o autorizație de desființare a construcției! ”Egalitate, dar nu pentru căței”!

Când ”gura bate fundul” și duci războaie imaginare cu presa, nu ajungi filozof, ba dimpotrivă, dacă instituțiile statului respectă legea, s-ar putea să primești o amendă contravențională sau chiar mai mult…

