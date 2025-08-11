La Primăria Alba Iulia, ”gura bate fundul”. Lucrările de demolare de la Poarta a IV-a au fost începute fără autorizație de desființare
La Primăria Alba Iulia, ”gura bate fundul”. Lucrările de demolare de la Poarta a IV-a au fost începute fără autorizație de desființare
Potrivit unui anunț postat în data de 5 august 2025 pe pagina oficială de Facebook a Primăriei municipiului Alba Iulia – ”Miercuri, 6 august, începând cu ora 08:00, vor începe lucrările de demontare a podului de la Poarta a IV-a a Cetății” – lucrările de desființare a podului de la Poarta a IV-a din Cetatea Alba Iulia, chiar au și început în data de 6 august, așa cum a anunțat instituția.
Ele erau necesare întrucât în perioada 8-10 august avea loc festivalul de camioane Truck Tuning Art 2025 în șanțurile Cetății, iar podul respectiv era șubred, astfel încât era un adevărat pericol pentru participanții la eveniment. Nu știm să fi contestat cineva din presa locală necesitatea demolării acelui pod.
Însă când ”gura bate fundul” sau când ești într-un perpetuu război imaginar cu o parte a presei locale care te deranjează pentru că scrie adevărul, uitând că ești plătit din bani publici, s-ar putea ca gălăgia să se întoarcă împotriva ta. În ultimele luni, de pe o mulțime de conturi false, în cel mai pur stil securist, au fost postate pe o rețea de socializare numeroase mizerii, insulte și calomnii prin care se încerca intimidarea unor jurnaliști, a unei parți a presei locale sau a oricui ar fi avut tupeul să gândească altfel!
Dacă cei din primărie ar fi tăcut, probabil nu ajungeau filosofi, dar cu siguranță, dacă nu ar fi postat autorizația de desființare a podului de la Poarta a IV-a a Cetății, emisă la data de 7 august 2025 (ulterior începerii lucrărilor), presa, ziariștii nu ar fi remarcat subiectul, mai ales că au fost 3 zile de festival TTA 2025 obositoare.
Citește și: Primăria Alba Iulia, obligată de instanță să comunice cheltuielile de deplasare ale angajaților, inclusiv ale primarului Gabriel Pleșa
Nu există nici un dubiu, dar nici cel mai mic, lucrările de desființare a Podului de la Poarta a IV-a au început fără autorizare, la data de 6 august, așa cum scriu jurnaliștii de la Alba24.ro AICI.
ziarulunirea.ro a publicat la rândului lui imagini din timpul demolării, tot în data de 6 august:
Potrivit legii 50/1991 actualizată, dacă lucrările de demolare (desființare) au început înainte de emiterea autorizației, chiar dacă aceasta a fost emisă ulterior, fapta este consumată. Sancțiunea este amendă contravențională între 1.000 și 100.000 lei. Dacă imobilul demolat este clasat monument istoric sau se află într-o zonă protejată, sancțiunea poate fi mai dură și poate atrage chiar și răspunderea penală.
În dimineața zile de 7 august 2025, cea mai mare parte din pod era jos, demolată, dar probabil angajații Primăriei Alba Iulia, care susțin că lucrările au fost efectuate legal, au descoperit… călătoria în timp!
Solicităm pe această cale Inspectoratului de stat în construcții să verifice și să ne comunice dacă serviciul de disciplină în construcții de la Primăria Alba Iulia a dispus vreo sancțiune? Reprezentații Primăriei Alba Iulia nu ne-au răspuns până la această oră, deși lucrurile sunt cât se poate de clare. Este fără putință de tăgadă că lucrările de demolare a podului de la Poarta a IV-a au fost începute în data de 6 augustu 2025, fără să existe o autorizație de desființare a construcției! ”Egalitate, dar nu pentru căței”!
Când ”gura bate fundul” și duci războaie imaginare cu presa, nu ajungi filozof, ba dimpotrivă, dacă instituțiile statului respectă legea, s-ar putea să primești o amendă contravențională sau chiar mai mult…
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 11 august 2025: 465 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 11 august 2025: 465 de posturi disponibile Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu […]
FOTO | Maria Petru, absolventă a Colegiului Militar din Alba Iulia, șef de promoție la Academia Tehnică Militară
Maria Petru, absolventă a Colegiului Militar din Alba Iulia, șef de promoție în 2025 la Academia Tehnică Militară Povestea Mariei Petru este una despre excelență, dedicare, pasiune și încredere. S-a pregătit timp de opt ani în două instituții de învățământ militar de prestigiu, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia și Academia Tehnică Militară „Ferdinand […]
Veta Biriș, doamna muzicii populare din Alba, își aniversează ziua de naștere: Celebra interpretă împlinește 75 de ani
Veta Biriș, doamna muzicii populare din Alba, își aniversează ziua de naștere: Celebra interpretă împlinește 76 de ani Veta Biriș, tezaurul cântecului popular din Alba și una dintre cele mai cunoscute cântărețe de muzică populară din România, împlinește luni, 11 august 2025, frumoasa vârstă de 76 de ani. Îndrăgita interpretă de muzică populară Veta Biriș […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Sindicaliștii din Educație amenință că școala nu va începe pe 8 septembrie: „Vom boicota începerea noului an școlar”
Sindicaliștii din Educație amenință că școala nu va începe pe data de 8 septembrie: „Vom boicota începerea noului an școlar”...
BACALAUREAT 2025: SUBIECTE și BAREME publicate de Ministerul Educației după proba la Limba și literatura română din sesiunea a doua
BACALAUREAT 2025: SUBIECTE și BAREME publicate de Ministerul Educației după proba la Limba și literatura română Luni, 11 august 2025,...
Știrea Zilei
La Primăria Alba Iulia, ”gura bate fundul”. Lucrările de demolare de la Poarta a IV-a au fost începute fără autorizație de desființare
La Primăria Alba Iulia, ”gura bate fundul”. Lucrările de demolare de la Poarta a IV-a au fost începute fără autorizație...
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 11 august 2025: 465 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 11 august 2025: 465 de posturi disponibile Persoanele interesate să ocupe...
Curier Județean
16-17 august 2025 | PROGRAMUL Târgului Lemnarilor din Munții Apuseni, pe vârful Petreasa. Concert Emeric Imre, dezvelirea busturilor lui Horea și Avram Iancu, spectacol folcloric și horă moțească
16-17 august 2025 | PROGRAMUL Târgului Lemnarilor din Munții Apuseni, pe vârful Petreasa. Concert Emeric Imre, dezvelirea busturilor lui Horea...
Două persoane din Alba au fost prinse de polițiștii din Hunedoara cu marfă contrafăcută de aproape 200.000 de lei
Două persoane din județul Alba au fost prinse de polițiștii din Hunedoara cu marfă contrafăcută de aproape 200.000 de lei...
Politică Administrație
Bolojan le cere tuturor miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese. „E o dovadă de responsabilitate în fața cetățenilor”
Premierul Ilie Bolojan le cere tuturor miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese și să dea ”dovadă de...
Comunicat de presă | Adrian Bara, Deputat PSD de Alba: David Popovici – un model pentru tineri. Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul să îi poarte numele
David Popovici – un model pentru tineri. Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul să îi...
Opinii Comentarii
11 august 1456, ziua în care Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei, se stinge din viață. A fost înmormântat la Alba Iulia, iar pe piatra sa funerară stă înscris ”S-a stins lumina lumii”
11 august 1456, ziua în care Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei, se stinge din viață. A fost înmormântat la...
Sfântul Nifon, patriarhul Constantinopolului, pomenit în 11 august în calendarul creștin ortodox
Sfântul Nifon, patriarhul Constantinopolului, pomenit în 11 august în calendarul creștin ortodox Sfântul Nifon, patriarhul Constantinopolului, s-a născut în ținutul...