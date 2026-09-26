Video | Delex, deținătoarea singurei clădiri net zero energie din România, prezintă soluții de încălzire electrică și panouri fotovoltaice la Alba Green Energy 2026. Oferă și consultanță pentru programul Casa Verde

Delex, deținătoarea singurei clădiri net zero energie din România, prezintă soluții de încălzire electrică și panouri fotovoltaice la Alba Green Energy 2026. Oferă și consultanță pentru programul Casa Verde

Delex, o firmă din Alba Iulia cu 20 de ani de experiență pe piața sistemelor inteligente de încălzire electrică și de energie alternativă și deținătoarea singurei clădiri net zero energie din România, este prezentă la Târgul Alba Green Energy 2026, desfășurat la Carolina Mall Alba Iulia în acest weekend.

Ziariștii de la ziarulunirea.ro au stat de vorbă cu Dorin Fleșeriu, unul dintre reprezentanții firmei Delex, prezent la standul din cadrul târgului, despre oferta companiei, mai exact despre sisteme de stocare, invertoare și baterii, dar și despre programul Casa Verde:

,,Suntem firma Delex din Alba Iulia, de 20 de ani pe piață și deținătorii singurei clădiri independente energetic sau aproape independente energetic, net zero energie, din România.

Anul acesta o să vă prezentăm, pentru că este foarte aproape lansarea sesiunii de Casa Verde la baterii, sisteme de stocare, invertoare, baterii pe care vi le puteți monta acasă prin programul Casa Verde și să beneficiați de acei 15.000 de lei pe care statul îi pune la dispoziție.

Deci vă invităm să veniți la târg, să vedeți pachetele de baterii, sisteme fotovoltaice, sisteme electrice de încălzire, pentru că vă puteți încălzi casa și altfel decât cu gaz, pompe de căldură, tot pachetul de energie regenerabilă care vă poate îmbunătăți gradul de independență al casei dumneavoastră.”, a povestit Dorin Fleșeriu.

Prețul la o casă de 100 de metri pătrați sau un apartament

Întrebat care ar fi prețul pentru un sistem de încălzire electrică într-un apartament de două camere, acesta a spus că este undeva la 25-30 de euro pe metru pătrat, dar a oferit și detalii suplimentare utile:

,,Se poate monta și o pompă de căldură, la care prețul poate varia undeva de la 3.000 de euro până la 6.000 de euro. O pompă de căldură mai ales acolo se pretează mai bine la case care au încălzire în pardoseală, dar se poate și la apartamente. Și pe partea de generare, sistemele fotovoltaice și cu baterii ajung undeva cam la 600-800 de euro pe 1 kW instalat.

Mă refer atât la sistem fotovoltaic, cât și la sistem de stocare. Ideal este să se facă un calcul pentru fiecare caz în parte și de asta zic să vă invităm fie să veniți la stand astăzi și mâine, suntem aici până la ora 6, cred, sau la sediul nostru de pe Alexandru Ioan Cuza, numărul 17, la firma Delex. Ne găsiți pe internet și vă putem consilia.”

Despre programul Casa Verde

Reprezentantul firmei Delex a explicat, în ceea ce privește programul Casa Verde, că este subvenționată doar partea de stocare, cu suma de 15.000 de lei.

,,Este un punctaj care e compus din contribuția proprie a beneficiarului. Este jumătate din punctaj și cealaltă jumătate este cât anume o să ne punem stocare. Deci, cu cât stocarea este mai mare și o să contribuim mai mult, cu atât o să primim mai multe puncte.

Evident, aplicația se va face de către beneficiar online, să obținem un punctaj final. Nu știm încă la ce scor se vor califica. Ideal să fie cât mai aproape de 100 de puncte.

Deci fie că veniți la noi, fie că veniți la sediu, putem face un calcul astfel încât să vă îndrumăm să fiți cât mai aproape de șansa de a câștiga acest grant de 3.000 de euro, că până la urmă despre asta e vorba, care se oferă de Guvern. Asta e încălzirea, ăsta e invertorul și bateria.”, a mai explicat Dorin Fleșeriu.

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