Video | Doi bicicliști din Alba, implicați în accidente grave în ultimele 24 de ore: Unul a murit, celălalt luptă pentru viață. IPJ Alba: ,,Regulile de circulație sunt pentru toți”

Doi bicicliști din Alba, implicați în accidente grave în ultimele 24 de ore: Unul a murit, celălalt luptă pentru viață. IPJ Alba: ,,Regulile de circulație sunt pentru toți”

În doar 24 de ore, doi bicicliști au fost implicați în accidente rutiere: unul a murit, celălalt luptă pentru viață. IPJ Alba atrage atenția că regulile de circulație trebuie respectate de toți participanții la trafic.

Un tânăr de 25 de ani a fost grav rănit vineri noapte, în urma unui eveniment rutier petrecut la Bucerdea Grânoasă. Bărbatul, în vârstă de 25 de ani, din localitatea Bucerdea Grânoasă, în timp ce se deplasa pe bicicletă, pe o bretea de acces din strada Ion Maiorescu înspre strada Morii, nefiind echipat corespunzător, respectiv cu elementele reflectorizante, bicicleta, de asemenea, nefiind dotată cu sistem de iluminare, ar fi pătruns pe sensul opus de mers, pe strada Morii, și a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr de 19 ani, din localitatea Bucerdea Grânoasă.

În urma evenimentului rutier, bărbatul, în vârstă de 25 de ani, a suferit leziuni corporale grave, fiind preluat de un echipaj SMURD și transportat la Spitalul Județean de Urgență Alba.

Astăzi, 11 iulie 2026, un bărbat de 53 de ani, din Acmar, a decedat după ce nu a respectat indicatorul STOP și a intrat în coliziune cu o autoutilitară, la Balomiru de Câmp. Polițiștii rutieri s-au deplasat la fața locului și au constatat faptul că un bărbat, în vârstă de 53 de ani, din localitatea Blandiana, satul Acmariu, în timp ce se deplasa pe bicicletă, pe strada Cimitirului, ajuns la intersecția cu DC 57, nu ar fi respectat semnificația indicatorului ,,STOP!” și ar fi pătruns în intersecție, intrând în coliziune cu o autoutilitară condusă de un bărbat, în vârstă de 26 de ani, din localitatea Vințu de Jos.

În urma evenimentului rutier, bărbatul, în vârstă de 53 de ani, a suferit leziuni corporale grave și, din nefericire, nu a răspuns manevrelor de resuscitare efectuate de echipajul medical, fiind declarat decesul acestuia.

Regulile de circulație sunt pentru toți, inclusiv pentru bicicliști:

-Oprește la indicatorul S T O P!

-Asigură-te înainte de a intra în intersecții sau înainte de a schimba direcția de mers!

-Noaptea, folosește un sistem de iluminare funcțional și elemente reflectorizante!

-Poartă echipament de protecție! Îți poate salva viața.

-Nu circula sub influența alcoolului!

-Respectă regulile de circulație!

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